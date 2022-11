A la Une .. Les 25 Bleus appelés par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde au Qatar

​25 joueurs ont la lourde tâche de porter les couleurs de la France lors de la plus grande compétition de football. Le sélectionneur Didier Deschamps a fait son choix. Découvrez sa liste. Par LG - Publié le Mercredi 9 Novembre 2022 à 23:14

Le sélectionneur de l'équipe de France a annoncé sa liste en direct au 20 heures de TF1. Didier Deschamps emmènera avec lui 25 joueurs à la Coupe du monde au Qatar qui aura lieu du 20 novembre au 18 décembre. La Fédération internationale de football autorise les sélectionneurs à engager jusqu'à 26 joueurs.



Malgré les rumeurs qui annonçaient la présence de quatre gardiens en raison de la forme incertaine de Mike Maignan, le portier du Milan AC, Didier Deschamps a choisi de partir avec seulement trois gardiens, les mêmes qu'il y a quatre ans en Russie.



Les internationaux français n'ont pas été épargnés par les blessures ces dernières semaines voire même plusieurs mois pour certains. C’est notamment le milieu de terrain qui est le plus décimé avec l’absence des deux très expérimentés N'Golo Kanté et Paul Pogba, champions du monde en 2018. Du côté de la défense, l'incertitude demeure sur l'état de forme du joueur de Manchester United Raphaël Varane, blessé en club le 22 octobre. Il devrait être tout juste apte pour le premier match de la phase de poules.



Tout comme les postes de gardien, les lignes de la défense, du milieu de terrain et de l’attaque ne comportent pas de surprise.



Le sélectionneur des Bleus aura toutefois la possibilité de modifier sa liste jusqu'à 24 heures avant la première rencontre face à l’Australie prévue le 22 novembre, en cas de maladie ou de blessure d'un joueur uniquement.



La liste des 25 qui joueront la Coupe du Monde :



Gardiens : Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda



Défenseurs : Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano, Raphaël Varane



Milieux : Youssouf Fofana, Eduardo Camavinga, Mattéo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Jordan Veretout



Attaquants : Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappé, Christopher Nkunku

