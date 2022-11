Communiqué Les 24h du Réparali, c’est reparti

L'association Ekopratik organise la deuxième édition des "24h du Réparali". Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 17 Novembre 2022 à 15:34

Le communiqué :



Les Reparalis sont des ateliers de réparation participative que l'association organise tout au long de l'année sur l'ensemble du territoire réunionnais pour transmettre au grand public le goût de la réparation et ainsi limiter notre impact environnemental. Ce marathon de la réparation est l'occasion de réparer nos appareils sous forme festive en faisant connaître l'ensemble de nos actions (plus de détails sur notre site web

Ouvert à toutes et tous, nous vous attendons nombreux pour réparer du samedi 26 novembre 12h au dimanche 27 novembre 12h.

Plus d'infos :



Au programme :

- Repas partaz pour lancer l'évènement, samedi de 12h à 14h,

- Marathon de la réparation dès 14h et jusqu'au bout de la nuit,

- Confection d'emballage cadeau zéro déchet dès 14h avec l'association Zéro déchet Réunion,

- Une salle d'écoute en avant-première des 3 premiers épisodes de Greenpouce tout l'après-midi,

- Cocktail de lancement de Greenpouce dès 18h,

- Divers concerts prévus pour la soirée,

- Dimanche 10h à 12h, brunch partage pour finir ce marathon fou de la réparation !



