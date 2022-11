Les 24h du Réparali : 320 kg d'appareils sauvés de la poubelle

Le bilan de l'association :



Les 24h du Reparali se sont déroulés les 26 et 27 Novembre à Récup'R Cambaie- Saint Paul.



Plus de 68 personnes sont venues pour tenter de réparer leur appareils. Au total, c'est une centaine de personnes qui sont venues pour participer à l'événement.



Machines à coudre, grille-pains, bouilloires, fours, lave-vaisselles, et autres appareils ont été démontés, diagnostiqués et réparés. Au total, ce sont 320Kg qui ont été sauvés de la poubelle sur 485Kg apportés.



Dans les records notables, on peut citer une machine à coudre qui a occupé plus de 15h d'attention.



Les musiciens (Luc Joly et DJ Messkla) ont animé le début de soirée. Dès l'aube les quelques vaillant.e.s réparateurs et réparatrices ont trouvé l'énergie de cuisiner au four solaire pour un brunch copieux.