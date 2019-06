Les 2 nouvelles turbines de la centrale hydraulique de Ste-Rose inaugurées

L’énergie hydraulique représente entre 15 et 20% en moyenne de la production d’électricité et occupe à ce titre une place privilégiée dans le mix énergétique réunionnais : souple et réactive, elle permet de répondre aux pics de consommation pour assurer en permanence l’équilibre du réseau électrique.



Mise en service en décembre 1979 et après des travaux en 1985 et en 2010, l’usine de Rivière de l’est a doublé sa capacité de production. Depuis 40 ans, EDF investit durablement sur cet ouvrage pour améliorer sa capacité de production.



Pour accroître encore la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique de l’île, cette année, deux nouvelles turbines Pelton seront installées. Ce projet d’un montant de 3 millions d’euros, permettra d’augmenter la production hydraulique de 7 GWH soit l’équivalent de l’alimentation de 1000 foyers supplémentaires.