Les 18 migrants sri lankais font appel suite au prolongement de leur placement en zone d'attente

Les ressortissants sri lankais débarqués le 8 février dernier ont vu leur placement en zone d'attente prolongée ce dimanche suite à leur comparution devant le juge des libertés et de la détention. Ils font actuellement appel de cette décision afin d'obtenir l'autorisation d'entrer sur le territoire. Par Isabelle Serre - Publié le Mardi 14 Février 2023 à 15:15





A ce jour, 466 ressortissants sri lankais, dont 37 femmes et 49 mineurs, ont débarqué à la Réunion et Le 8 février dernier, un deuxième bateau avec à son bord 18 Sri Lankais accostait au Port après une escale médiatisée à l'île Maurice. Placés en zone d'attente pour 48 heures à l'aéroport Roland Garros, les dix hommes, cinq femmes et trois enfants ont vu leur placement prolongé ce dimanche à la suite de leur comparution devant le juge des libertés et de la détention. Dans le même temps, tous se sont vus refuser leur entrée sur le territoire par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au motif que leur situation personnelle ne justifie pas le dépôt d'une demande d'asile.Ce mardi, les ressortissants contestent le renouvellement de leur placement en zone d'attente devant la cour d'appel. Une audience devant le tribunal administratif devrait suivre pour remettre en cause la décision de l'OFPRA.A ce jour, 466 ressortissants sri lankais, dont 37 femmes et 49 mineurs, ont débarqué à la Réunion et 11 bateaux ont accosté. 269 personnes ont été reconduites dans leur pays, soit 57,8%, indique la préfecture.