La grande Une Les 17 migrants Sri Lankais maintenus en zone d'attente

Arrivés ce jeudi 20 octobre, les 17 migrants ont été accueillis puis placés en zone d’attente à l’aéroport Roland Garros. À l'initiative des services de la Police aux frontières, la question de leur maintien dans cette zone fait l'objet ce matin d'une audience devant le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Champ-Fleuri. La juge des libertés et de la détention a prolongé le placement en zone d’attente les 17 migrants sri lankais pour une période de huit jours. Les entretiens avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides doivent débuter demain. Une information de Zinfos974. Par Régis Labrousse sur place - Publié le Lundi 24 Octobre 2022 à 19:04





Arrivés ce jeudi 20 octobre, les 17 migrants de nationalité sri lankaise ont débarqué au Port avant d'être placés en zone d’attente à l’aéroport Roland Garros. Le juge des libertés et de la détention doit statuer ce lundi sur la demande déposée par les services de la Police aux frontières, la PAF, du maintien des ressortissants dans cette zone. C’est le troisième bateau qui accoste à la Réunion cette année 2022 et le dixième depuis 2018 . Il y avait six personnes en provenance du Sri Lanka sur le premier bateau, 46 sur le second et 17 dans celui-ci. Contrairement aux précédents, le bateau arrivé la semaine dernière ne venait pas directement du Sri Lanka mais de la base militaire britannique située sur Diego Garcia dans l'archipel des Chagos.





Une escale à Diego Garcia après avoir fui l'Inde



Certains d'entre eux auraient fait escale sur la base militaire alors qu'ils fuyaient l'Inde où ils avaient tentaient d'immigrer avant d'être victimes de maltraitance. Présents sur la base depuis plus d'un an, certains auraient choisi de la quitter. Après avoir signé auprès des autorités britanniques, l'engagement de rentrer dans leur pays, le bateau qui était censé repartir vers le Sri Lanka a finalement "désobéi" et opté pour La Réunion. 150 personnes se trouveraient toujours à Diego Garcia. Vont-elles toutes faire le même choix ?







Les autres Sri Lankais présents sur Diego Garcia vont-ils également tenter de rejoindre La Réunion ?



Les autorités administratives représentées par la PAF ont demandé une prolongation du placement en zone d’attente des migrants pour une durée de huit jours. Les entretiens effectués par l’OFPRA débuteront ce mardi. Ils ont pour but de déterminer si oui ou non les 17 ressortissants sri lankais sont autorisés d'entrer sur le territoire afin de déposer une demande d’asile auprès des services de la préfecture. En attendant, tous sont reconduits vers la zone d'attente où leur maintien est prolongé pour huit jours.



Les avocats qui les accompagnent tout au long de ce parcours judiciaire n'ont pas manqué de souligner les "conditions particulièrement abjectes" d’hébergement qui, selon eux, ne sont ni acceptables ni admissibles. Pour rappel, le règlement du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit des conditions d’hébergement de type hôtelière. "Ils sont 17 répartis dans les trois chambres de la zone d'attente à Gillot", précisent les robes noires.



La juge des libertés et de la détention a prolongé le placement en zone d’attente les 17 migrants sri lankais pour une période de huit jours.



