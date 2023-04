Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Les 15 & 16 avril Saint- Leu fête le Nouvel An Tamoul La Ville de Saint-Leu en partenariat avec les associations de la commune, vous invitent à fêter le Nouvel An Tamoul !

Rendez-vous les 15 et 16 avril pour deux jours de festivités et de rencontres culturelles. Les activités se dérouleront à l’Auditorium, au parc du 20 Décembre et sur le Parvis de la Mairie, pour votre plus grand plaisir. Samedi 15 avril – Auditorium (près de la médiathèque Baguett’) 17h : Rencontre avec Luçay Soubaya Permalnaïck, auteur de « Langaman, ou l’Amour érigé en dogme de vie », les tribulations dramatiques d’un engagé indien vers sa patrie & exposition « Scènes et Visages du Narlgon » (Bal Tamoul). 19h : Conférence-débat par Sully Govindin «Caractéristiques et évolutions d’un art théâtral : le bal des Engagés tamouls » Attention, les places sont limitées. Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site www.saint leu.re.

Dimanche 16 avril – Parvis & Parc du 20 Décembre 10h Défilé des associations avec Miss India Réunion – Parvis Mairie 10h15 Discours des officiels – Parvis Mairie 10h30 Extrait musical du Bal Tamoul (harmonium, tarlam, mrtdamgam, oudoukkei) – Parc du 20 Décembre 11h30 Dégustations de mets indiens et vente d’épices – Parc du 20 Décembre 14h Danse indienne – Parc du 20 Décembre 15h40 Karaté indien – Parc du 20 Décembre 15h55 Danse indienne – Parc du 20 Décembre 16h30 Défilé de mode – Parc du 20 Décembre 17h Holi – Parvis Mairie De 10h à 17h, retrouvez de nombreux stands et ateliers dans le Parc du 20 décembre : Démonstrations & vente de mets indiens Décorations indiennes Fabrication de kolattam Henné & astrologie indienne Vente de vêtements & bijoux indiens Billard indien Exposition de livres tamouls et « Scènes et Visages du Narlgon » Calligraphie indienne





