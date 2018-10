Les 14 finalistes du concours "Le Challenge des Créateurs" sont sélectionnés

Quel parcours, quel stress mais quelle récompense pour 14 jeunes entrepreneurs, finalistes du Challenge des Créateurs.

Leurs noms ont été proclamés ce jour au Village de Corail à Saint-Gilles les Bains, à l’issue d’un speed-casting organisé dans le cadre de ce concours qui encourage le secteur économique et participe à l’insertion des personnes en recherche d’emploi par la création d’entreprises.



Les 128 participants se sont tous prêtés à cette étape essentielle qui leur permet de se démarquer, de présenter et de vendre la performance de leur produit et de gagner leur place en finale.



Parallèlement aux entretiens, deux ateliers ont été organisés sur le développement des entreprises (la visibilité sur les réseaux sociaux et la prise de parole en public).



C’est à 14h00 que le jury, présidé par Béatrice Sigismeau Vice-présidente du Département déléguée à l’Insertion par l’Activité Economique, et composé de l’ensemble des partenaires, a annoncé les noms des 14 finalistes de l’édition 2018 du Challenge.



Rendez-vous au mois de novembre, date à laquelle sera organisée la finale de cette opération qui verra alors la proclamation des 7 lauréats.



Les 14 finalistes sont :



> Prix de la Performance

- Mickael CHOUICHA (S2RI)

- Nathalie NOURRY (Kaz a nou)



> Prix de l’Emploi

- Marie Rachel ELLAMA (DERF Optique)

- Idriss Rivière (DETAILING PERFORMANCE)



> Prix de l’Innovation

- Mickael CLARY (SARL shop n'Wash)

- Mathias CHARRUEAU (Basilou)



> Prix de l’Insertion

- Majolaine VESSELLA (MAETJA)

- RAYAPIN Bernadette (Unité Sécurité Privée 1.0)



> Prix du Jury

- David VACARME (Savoirs et Savoir Faire)

- Emmanuelle THIONVILLE (MARC EMMANUELLE)



> Prix produit pays

- Martine POTHIN (Martine Pothin)

- Valérie CADET EPOUSE BAUDARD (CANDYLAB)



> Prix Start up

- Dorian ALEXANDRE (METATRONIX)

- Laetitia PAUSÉ-ABOUDOU (NOUT'BOX)