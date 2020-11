Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Les 14 finalistes de la 23ème édition du Challenge des Créateurs nominés - 2020

C’est à l’issue d’un speed-casting qui a réuni plus de 100 participants que la Vice-présidente du Département déléguée à l’Insertion, a proclamé en présence des partenaires, les noms des 14 finalistes du Chalenge des Créateurs. Une édition 2020 organisée, compte tenu de la crise sanitaire, dans des conditions bien particulières puisque chaque candidat a été convoqué toutes les 30 minutes pour y rencontrer le jury. Aucun applaudissement, pas de larmes, pas de hourra et pas de photographie de groupe pour cette 23ème édition !



140 dossiers ont été réceptionnés par les services et 108 personnes sont venues présenter leur projet devant un jury composé de deux personnes représentant les partenaires du Challenge (Pôle emploi, Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables, CGSS, OGEA – Organisme mixte de gestion agréé – CCIR, CMA, Chambre d’Agriculture, Boutique de Gestion, Initiative Réunion Entreprendre, ADIE, AD2R, Couveuse Réus.it, Coop Union).



Cette étape du concours est essentielle car elle valide une pré sélection à la finale et permet également à l’entrepreneur de valoriser son produit. Il a 10 minutes pour convaincre les membres du jury.



La sélection de cette année est une nouvelle fois à l’image de la diversité des secteurs d’activités les plus représentatifs du tissu économique local (restauration, artisanat, industrie, agriculture, bâtiment et commerce…) et du dynamisme des entrepreneurs pays. Pour rappel, le Challenge des Créateurs participe à l’insertion professionnelle durable des personnes en recherche d’emploi par la création d’entreprises, et encourage ainsi le secteur économique.



Rendez-vous est pris début décembre pour la finale et pour connaître les noms des 7 lauréats de la 23ème édition du Challenge des Créateurs.



Les 14 finalistes sont :



PRIX DE LA PERFORMANCE



- CHAPMAN Jérémie – Catégorie Industrie (AGONOV) à la Possession

- NARASSAMY VIRAMA Frédéric – Catégorie Agriculture (NARASSAMY VIRAMA FREDERIC) à Sainte-Marie



PRIX DE L’EMPLOI



- Le Gal David – Catégorie Artisanat (ALTENY) au Port

- Payet Carine – Catégorie Bâtiment (PAYET DAVID) à Saint-Paul



PRIX DE L’INNOVATION



- Grimaud William Wilfried – Catégorie Artisanat (DOCTIBIKE REUNION) au Port

- Romely Jean Wally – Catégorie Artisanat (PAILLE EN TOIT) à la Saline



PRIX DE L’INSERTION



- Grondin Sylvie – Catégorie Restauration (LES PIEDS DANS L’EAU) à Saint-Joseph

- Maillot Ouafa – Catégorie Commerce (TI MADAME LA) à Sainte-Marie



PRIX DU JURY



- Bod Maria – Catégorie Commerce (ISIS’MARKET) à Saint-Benoît

- Boyer Brian Jean Samuel – Catégorie Artisanat (LES DELICES DE CASSIE) à la Possession



PRIX PRODUIT PEI



- Meyer Marion, Léa, Evanne – Catégorie Agriculture (HAUT JARDIN NATUR’ELLE à Cilaos

- Panchbhaya Sarah – Catégorie Artisanat – (BODHI SPA) à Terre Sainte



PRIX DE LA START UP



- Cuffaro Johann – Catégorie Commerce (Z’ANDETTE DISTRIBUTION) au Tampon

- Herraiz Johan – Catégorie Commerce (ONESPOT) à la Saline





