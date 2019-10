<<< RETOUR Département de La Réunion

Les 14 finalistes de la 22ème édition du Challenge des Créateurs nominés





« 137 dossiers ont été réceptionnés par les services et 99 personnes sont venues défendre et présenter leur projet aujourd’hui. Nous savons que cette étape du concours est difficile mais elle est essentielle pour un entrepreneur qui souhaite vendre et valoriser son produit. 8 minutes pour convaincre les membres du jury, c’est un exercice auquel ils se sont tous prêtés et nous tenons à les féliciter pour leurs performances. Certes, nous avons nos 14 finalistes mais il est nécessaire de souligner qu’ils sont tous méritants. La sélection a été longue car le jury a rencontré de belles personnes et découvert de beaux projets. Les délibérations ont été animées compte tenu de la diversité des parcours des candidats et de leur volonté de promouvoir leurs entreprises en vue de leur sélection » a indiqué le Vice-président du Département.



Rappelons que le Challenge des Créateurs participe à l’insertion professionnelle durable des personnes en recherche d’emploi par la création d’entreprises, et encourage ainsi le secteur économique. C’est également un formidable coup de pouce pour des chefs d’entreprise qui viennent de démarrer leur activité et qui ont besoin d’une aide financière ou de conseils prodigués par les nombreux partenaires.



Rendez-vous à la fin du mois de novembre pour connaître les noms des 7 lauréats de la 22ème édition du Challenge des Créateurs.

Les 14 finalistes sont :

PRIX DE LA PERFORMANCE COLBALCHINI Thibaut Pierre Émile – Catégorie Artisanat (Brasserie Dalons) à Saint-Denis

GRONDIN Gauthier – Catégorie Artisanat (SAS La Case Gourmande) à Saint-Joseph

PRIX DE L’EMPLOI MAROT Tony – Catégorie Restauration (MAROT Tony) à Saint-Pierre

TIEN MI TIEE Loïc, Jean, Christophe – Catégorie Industrie (Electrotechnique Océan Indien) à Piton saint-Leu

PRIX DE L’INNOVATION RAMALINGOM Olivier – Catégorie Artisanat Création de textile (ORGM) à la Ravine des Cabris

RINGANADEPOULLE Anne Laure – Catégorie Commerce (Pépé José) à Saint-Paul

PRIX DE L’INSERTION CLAIN Nadège Lisiane – Catégorie Artisanat (De fil en aiguille) à Cilaos

RUGEL Marie Géraldine – Catégorie Agriculture/Horticulture (La Ruche Fleurit) à Saint-Denis

PRIX DU JURY ELISE Sabrina – Catégorie Service (Runsciences) à Saint-Paul

K'BIDI Sandro – Catégorie Agriculture (Le Jardin des Bestioles) à Saint-Joseph

PRIX PRODUIT PEI CHARPENTIER Timothée – Catégorie Artisanat (Ti soap péi) à Saint-Paul

DUVAUT Pauline Marie Anne – Catégorie Artisanat (DUVAUT EIRL) à Saint-Pierre

PRIX DE LA START UP LE BRAS Gilles – Catégorie Service (ACANTHASTECH) à Saint-Denis

