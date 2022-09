Communiqué Les 12 nominés pour le Grand Prix du Roman métis 2022

L’association La Réunion des Livres, la Ville de Saint-Denis de La Réunion, la DAC Réunion et la Sofia annoncent la première sélection du Grand Prix du Roman Métis 2022 et du Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis 2022. Par NP - Publié le Samedi 3 Septembre 2022 à 08:46

Grand Prix du Roman Métis :



• Begag Azouz L’arbre ou la maison (Julliard)

• Bortnikov Dimitri L’agneau des neiges (Rivages)

• Dalembert Louis-Philippe Milwaukee Blues (Sabine Wespieser)

• Delmaire Julien Delta Blues (Grasset)

• Devi Ananda Le rire des déesses (Grasset)

• Diop David La porte du voyage sans retour (Seuil)

• Kichenin Isabelle Karma (Poisson Rouge.oi)

• Manaï Yamen Bel abîme (Elyzad)

• N’ Sondé Wilfried Femme du ciel et des tempêtes (Actes Sud)

• Pyamootoo Barlen Monterey (L’olivier)

• Ruocco Julie Furies (Actes Sud)

• Zouari Fawzia Par le fil je t’ai cousue (Plon)



Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis :



• Bardet Solenn Les veilleuses (Robert Laffont)

• Begag Azouz L’arbre ou la maison (Julliard)

• Benzine Rachid Voyage au bout de l’enfance (Seuil)

• Confiant Raphaël La muse ténébreuse de Charles Baudelaire (Mercure de France)

• Devi Ananda Le rire des déesses (Grasset)

• Diop David La porte du voyage sans retour (Seuil)

• El Ayachi Samira Le ventre des hommes (L’aube)

• Féat Hervé Été 62 (IGB)

• Lewat Osvalde Les Aquatiques (Les Escales)

• Manaï Yamen Bel abîme (Elyzad)

• Mekouar Zineb La poule et son cumin (Lattès)

• Zamir Ali Jouissance (Le Tripode)



Les finalistes seront dévoilés le 20 octobre prochain.