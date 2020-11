A la Une ... "Les 12 coups de midi" s'attaquent cette fois à Dimitri Payet

L'émission de TF1 présentée par Jean-Luc Reichmann a de nouveau évoqué les Réunionnais dans une question posée à un candidat. Cette fois, c'est une personnalité très connue qui a été raillée. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 3 Novembre 2020 à 07:19 | Lu 8897 fois



Qu'a fait Dimitri Payet pour prolonger son contrat avec l'OM jusqu'en 2024 ?

- Diviser son salaire par 2

- Ne plus manger de fast-food

C'était la question posée à un candidat dans l'épisode diffusé ce lundi, 48 heures après la première polémique. La production se moque ici clairement du poids de Dimitri Payet, une remarque qui est faite régulièrement au Réunionnais qui a pourtant été un cadre de l'équipe de France de Football à l'Euro 2016.



La voix-off explique ensuite : "Il est très attaché à l’Olympique de Marseille. Il a divisé son salaire par deux et a renoncé à ses primes de qualifications européennes !" Et Jean-Luc Reichmann s'exclame alors : "Ça, c’est un vrai marseillais !" On attend maintenant la réponse de Dimitri Payet...



Et il reste à savoir si cette nouvelle question provoquera la même indignation que la précédente mais aussi qui sera la prochaine cible des "12 coups de midi"... Après la question sur une particularité physique qu'auraient certains Réunionnais (un ongle long) qui a même fait réagir Miss France 2008, Valérie Bègue , l'émission "Les 12 coups de midi" diffusée quotidiennement sur TF1 récidive. La production s'était très succinctement expliquée suite au tollé provoqué évoquant “un malentendu sur l’intitulé de la question”, mais cette fois-ci, cette excuse ne tiendra pas...C'était la question posée à un candidat dans l'épisode diffusé ce lundi, 48 heures après la première polémique. La production se moque ici clairement du poids de Dimitri Payet, une remarque qui est faite régulièrement au Réunionnais qui a pourtant été un cadre de l'équipe de France de Football à l'Euro 2016.La voix-off explique ensuite : "Il est très attaché à l’Olympique de Marseille. Il a divisé son salaire par deux et a renoncé à ses primes de qualifications européennes !" Et Jean-Luc Reichmann s'exclame alors : "Ça, c’est un vrai marseillais !" On attend maintenant la réponse de Dimitri Payet...Et il reste à savoir si cette nouvelle question provoquera la même indignation que la précédente mais aussi qui sera la prochaine cible des "12 coups de midi"...





Publicité Publicité