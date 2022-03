Courrier des lecteurs Les 12 apôtres présidentiables

Par Gérard Jeanneau, Gilet Jaune pacifique et pacifiste - Publié le Mercredi 23 Mars 2022 à 11:00

Alea jacta est ! Les dés sont jetés ! Voilà, sous votre nez, les douze présidentiables qui veulent trôner à l'Elysée et qui ont publié leur beau programme. Des marchands de sable tout disposés à nous jeter du sable dans les yeux. Hélas ! trois fois hélas ! aucun d'eux n'a évoqué le programme des Gilets Jaunes. Pas la moindre trace. Rigoureusement rien. Rien de rien. Et pourtant que réclament nos vaillants Gilets Jaunes ? Une vraie démocratie participative et une plus juste redistribution de l'argent public.



Alors, après étude attentive de leurs doléances, je propose quelques articles à glisser dans la constitution de la VI ème République - car la V ème est moribonde, les Gilets Jaunes ayant sonné le départ de la deuxième Révolution, celle qui va détruire tous les privilèges et donner du lustre à notre pauvre V ème République blafarde et claudicante.



- un élu, une seule indemnité : les ouvriers peuvent exercer plusieurs activités dans leur entreprises mais ne touchent qu'un salaire. Et ainsi on évitera que des élus, en décrochant la présidence d'une SPL, par exemple, gagnent 8000 euros par mois sans coup férir. Il faut mettre un terme au pillage d'Etat. Libre à l’élu de courir après d’autres mandats, il doit se contenter d’une seule indemnité. Au diable l’esprit rapace de l’élu métamorphosé en maquignon ! Est-ce qu’un domestique agricole va demander à son patron une indemnité pour les vaches, une autre pour la culture des champs, une autre encore pour quelque chose d’autre ? Non, le patron l’enverra paître sur les roses, et de la belle manière. Alors, de même, il faut envoyer paître sur les roses tout élu coureur d’indemnités, terrible rapace coriace de notre pauvre république qu'il pille sans la moindre vergogne ! On a bien plafonné les indemnités, mais si peu que rien.



- un plafond pour les élus de Région, les ambassadeurs, les préfets : 6500 euros par mois, un peu plus que les vraies élites de notre nation, alors qu'ils sont à un étage bien plus bas. Il faut cesser de croire que l'on est sorti tout droit de la jolie cuisse de Jupiter. Il faut songer enfin à la solidarité qu'exigent les ravages financiers de la covid-19.



- 5000 euros par mois pour chaque maire : le grand maire a à son secours une ribambelle de hauts fonctionnaires, alors que le petit maire n'en a aucun et qu"il est sur la brèche à tout instant.



- dans les collectivités, la voiture de fonction doit se métamorphoser en voiture de service ... pour la collectivité !



- les restaurants d'Etat, tels que celui de l'Assemblée Nationale ou celui du Préfet présentent des menus qui doivent être payés à leur juste prix par leurs consommateurs. Au diable la période des vaches grasses. Au diable les succulents homards du grand gourmet François de Rugy, du temps où il occupait le perchoir du palais Bourbon. Dans le privé, le patron peut avoir son restaurant pour ses ouvriers, mais c'est lui qui en assure la totale gestion.



- les barquettes payées par le contribuable doivent l'être désormais par leurs consommateurs, et il y a lieu de supprimer les tickets-restaurant du contribuable; dans le privé, le patron distribue parfois des tickets-restaurant, mais c'est de sa poche. Là encore, il ne faut pas vider les poches des Gilets Jaunes.



- maintien de la restauration gratuite pour les militaires, les policiers, les pompiers et quelques autres encore, car ils sont au service de la Nation 24 heures sur 24.



- supprimer les frais de représentation.



- supprimer d'office les régimes spéciaux de la retraite et les intégrer à la Caisse Générale de la Sécurité Sociale. Se faire sa retraite entre quelques gens fortunés, c'est s'assurer d'une jolie retraite au détriment de l'ensemble des Français. Il faut une solide solidarité pour tous sans exception.



- accorder, à la retraite, une seule pension de la sécurité sociale avec un plafond, 3500 euros par mois, et 1400 euros pour les plus démunis, les bien munis devant être solidaires des défavorisés, et donc accorder pour tous une pension qui oscille entre 1400 et 3500 euros.



- pour faciliter le repeuplement des petites communes et supprimer les déserts médicaux, mettre en place des cabinets médicaux communaux avec personnel salarié, le maire négociant avec la sécurité sociale, et mettre au service du médecin une pharmacie, comme en dispose une son homologue, le bon vétérinaire, qui a toujours son stock de médicaments. Ainsi, à la campagne, on sera aussi bien soigné que le chien, le chat et le perroquet du bon vétérinaire !



- enfin votons pour tous les députés du Département et non plus pour un seul dans une circonscription. Les nombreux média nous les font connaître merveilleusement bien, la radio, la télévision, internet, etc. Les candidats peuvent avoir une page sur le WEB, nous faire lire leurs discours et même les faire écouter. Nous ne sommes plus au temps de la diligence ! Soyons de notre temps. Si une personne âgée manie mal internet et ses réseaux sociaux, le fils ou même le petit-fils peut venir au secours avec sa tablette. Ainsi tout le monde peut être fort bien informé.



- de même votons pour tous les conseillers départementaux et non plus pour un seul perdu dans une tout petit canton. Et ainsi on peut aisément réduire le nombre de parlementaires sans fâcher telle circonscription ou tel canton, car, aux yeux des Gilets Jaunes, toujours animés par leur bon sens légendaires, ce qui compte, ce n'est pas la quantité mais c'est bien la qualité.



Bref ! voilà esquissés le premiers articles de la nouvelle VI ème République. Plus de traces des privilèges distribués tout particulièrement par des énarques, horrible nouvelle génération d'oligarques. Il est inutile de jeter ces gens-là du haut de la roche Tarpéienne; ils ne sont plus en état de nuire au bon fonctionnement de la nouvelle République.



Voterai-je au premier tour des présidentielles ? Non, je ne vois pas pour quel apôtre : les 12 renégats ont renié les Gilets Jaunes; je les renierai à mon tour, et c'est dans l'Isère que j'irai noyer tout chagrin ma tristesse d'électeur cocufié, et, une fois miraculeusement sorti de l'eau, dès 20 heures, j'irai chez moi suivre à la télé le résultat pour savoir quels sont le deux apôtres qui restent en lice.



Au deuxième tour, aura ma voix celui qui des deux apôtres aura enfin une pensée pour les Gilets Jaunes, même toute petite. J'ose, malgré tout, garder une bien frêle lueur d'espoir, l'espoir un tant soit peu solide de voir mes pigeons favoris picorer leurs graines avec de belles dents.



A Gières, le 19 mars 2022





ὀλιγαρχία, ας : l'oligarchie, gouvernement exercé par un petit nombre de personnes ou de familles.