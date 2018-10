Les 12.600€ trouvés chezun proche de J-L Mélenchon? "Un reliquat de la buvette"...

Les perquisitions qui ont eu lieu mardi 16 octobre au domicile de Jean-Luc Mélenchon et de plusieurs de ses proches, ainsi qu'au siège de son parti, ont permis aux enquêteurs de découvrir une somme de 12.600€ en espèces, apparemment dissimulés dans un carton au au domicile de Pierre Moro, un ami d'enfance de Jean-Luc Mélenchon.Selon L'Obs , "ils ont étudié ensemble au lycée de Lons-le-Saunier, dans le Jura. Ils sont monté sur les mêmes tables en mai 1968. Jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite en 2011, "Pelou" n’a jamais quitté l’entourage de Mélenchon. Il fut son assistant parlementaire, son chauffeur et son chef de cabinet adjoint au ministère de l’Enseignement supérieur dans le gouvernement de Lionel Jospin".Selon Marianne, Pierre Moro aurait expliqué aux enquêteurs que c'est Marie-Pierre Oprandi, la trésorière historique de Mélenchon, qui lui avait confié cette somme qui provenait d'"un reliquat de la buvette de la Fête de l'Huma", avec pour consigne de la conserver discrètement.Un reliquat qui aurait depuis tout simplement été oublié dans un carton au siège du Parti de gauche jusqu'à ce que Marie-Pierre Oprandi la découvre et la confie à Pierre Moro pour servir de fond de caisse en vue de la prochaine Fête de l'Huma. Et comme La France insoumise n'a pas participé au dernier rendez-vous des communistes à la Courneuve, cette somme serait restée au fond de son carton...Jusqu'à ce que les policiers tombent dessus...