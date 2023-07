Les 102 ans de Marie-Thérèse FUNG CHAT

Aujourd'hui, Marie-Thérèse Fung Chat célèbre son 102e anniversaire. Née le 09 juillet 1921 à Canton, en Chine, elle a migré à La Réunion avec sa famille à l'âge de 16 ans. C'est là qu'elle a rencontré celui qui allait devenir son mari quelques années plus tard.



Ensemble, ils ont ouvert leur premier commerce à La Chaloupe Saint-Leu, perpétuant ainsi la tradition des "Ti boutique chinois" de l'île. Plus tard, ils ont déménagé à l'entrée nord du centre-ville où ils ont ouvert la boutique Fung Chat, qui est encore en activité aujourd'hui et très connue des habitants de Saint-Leu.



Marie-Thérèse a eu 11 enfants, 18 petits-enfants et 25 arrière-petits-enfants. Aujourd'hui, entourée de ses proches, elle a célébré ses 102 ans à La Pointe-des-Châteaux en présence du Maire, Bruno Domen et de l'élu déléguée à la 3ème jeunesse Marie Alexandre.



Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Madame Fung Chat, une femme exceptionnelle et inspirante.