Les 101 ans de Scholastie Turpin

C’est dans la fraîcheur des hauts, à la Chaloupe que le Maire, Bruno Domen et l’élue déléguée à la 3ème jeunesse, Marie Alexandre ont partagé un moment convivial avec sa famille et ses proches.



Très coquette, notre centenaire aime prendre soin d'elle et affectionne particulièrement les parfums. Son secret de longévité ? La nourriture saine et les tisanes assurément.



Joyeux anniversaire Scholastie pour vos 101 ans !