Les 1000 et un tours de Vadrame Clair pour 1000 Sourires

Le spectacle à but caritatif organisé par 1000 Sourires au Théâtre de Saint-Gilles approche. Vous pourrez y voir "in'tacon" d'artistes et ce ne sera pas une illusion d'optique ! Par LG - Publié le Lundi 19 Septembre 2022 à 13:10

Ibrahim Ingar n’est pas magicien mais pourtant, c’est grâce à son travail acharné qu’il réunira un panel d’artistes tous aussi talentueux les uns que les autres samedi.





Aux côtés de Kénaelle, Léa Churros, Clara et Pix’L qui se succéderont au micro pour interpréter leurs titres qui font danser La Réunion, le mentaliste Vadrame Clair ne manquera pas de vous époustoufler.



Le marmaille de Villèle Saint-Paul sera en quelque sorte le régional de l’étape. Lui qui partage sa vie entre la métropole et son île où il assure des prestations de close-up de prestidigitation, d’hypnose, que ce soit dans le cadre d’un comité d’entreprise, d'un séminaire ou de spectacles grand public comme celui qui s’annonce.



Un plateau bien garni



"1000 Sourires pour moi c’est vraiment la possibilité de rendre les marmailles heureux, c’est ça que lé joli à voir", affirme le mentaliste qui aurait sans doute apprécié, dans son jeune âge, pouvoir embarquer pour une journée ou un voyage de découvertes grâce à l’association. "J’aurais aimé et c’est pour ça qu'aujourd’hui je donne un coup de main", explique l’illusionniste qui n’a pas hésité à dire oui à Ibrahim Ingar.



Voilà deux décennies que l’association offre du rêve à la marmaille. Et cette année 2022 est spéciale pour son président qui souffle à la fin de l’année ses 20 ans de bénévolat.



Samedi, son association 1000 Sourires compte sur la recette du spectacle pour faire perdurer les actions de rêve comme elle en organise à longueur d’année en faveur des enfants saint-paulois issus de milieux modestes.



Le plateau artistique qu’Ibrahim Ingar a réussi à rassembler ferait pâlir de jalousie plus d’un promoteur de spectacles. Aux côtés des chanteurs cités plus haut, il y aura évidemment les fidèles parrains Marie-Alice Sinaman et Thierry Jardinot "pou fé rire la bouche", le magicien Michel Fages, "un ami venu de métropole", ajoute Vadrame Clair, ou encore "le meilleur danseur de l’île : Julinho", en fait-il au passage la promotion.



