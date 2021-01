La grande Une

Les 10 faits-divers qui ont marqué cette "chaotique" année 2020

L'année 2020 est passée certes, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle restera gravée dans les mémoires en raison de la crise de la Covid-19. Pour autant, la vie a suivit son cours avec et comme toujours, son lot de faits-divers plus où moins insolites, voire effrayants. Voici les 10 faits-divers qui ont le plus marqué les Zinfonautes :