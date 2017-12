Les 10 ans de l’IRT en images

"L’amélioration de l’offre touristique est aujourd’hui une réalité, nous devons avec l’ensemble des professionnels continuer les améliorations et garder le cap. Nous devons également travailler sur l’élargissement de nos cibles, l’ouverture aux nouveaux marchés est une priorité."

Didier Robert

Président - Région Réunion



"Il faut un vrai partenariat Réunionnais pour réussir ensemble. Partenariat avec les professionnels, mais également partenariat avec l’ensemble des Réunionnais. La Réunion est une destination touristique unique, nous participons tous à la réussite du projet.

Un partenariat également avec l’Etat, les partenaires publics doivent pouvoir échanger pour plus de fluidité.

Nous devons être dans une synergie complète, pour La Réunion et les Réunionnais."

Didier Robert

Président - Région Réunion

"Pour le bien commun et l’intérêt général le Tourisme doit être le secteur économiques le plus dynamique de La Réunion.

L’épanouissement et la réussite des projets des professionnels du Tourisme sont nos plus beaux cadeaux."

Stéphane Fouassin

Président - Île de La Réunion Tourisme (IRT)



"L’IRT est aujourd’hui une structure solide. Merci à la Région Réunion pour son accompagnement dynamique. Merci également à l’ensemble de nos partenaires."

"En matière de tourisme, 2017 s’annonce comme une année record."

Willy Ethève

Directeur général - Île de La Réunion Tourisme (IRT)