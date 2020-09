A la Une ... Les ​Chroniques de Tonton Jules #23 - La fin d’une époque… et de la démocratie

On ne dit pas assez que l'homme est en train de se foutre en l'air et, contrairement aux précédentes catastrophes ayant supprimé la vie sur terre, il prépare lui-même le plus grand suicide de masse, monstruosité jusqu'alors dévolue aux seules sectes liberticides.

L’ultra-libéralisme, accompagné de son pote, le capitalisme sauvage, fait que l’on vit partout de plus en plus mal. Il est normal, logique alors que les êtres humains cherchent refuge là où on va peut-être enfin s’occuper d’eux ? Religions, sectes, dictatures en font leur beurre. Une grosse motte de beurre chimique.



Russie, Thaïlande, Vietnam, Chine, Pakistan, Brésil, Philippines, Biélorussie, Afrique noire et maghrébine, tous les pays du Golfe, Soudan, Syrie, Turquie, Maurice en filigrane, les USA façon bidendum, Israël, Iran, Bolivie, Mexique (dictature des cartels), Cuba, Haïti, et j’en oublie forcément. Il ne reste plus beaucoup de place pour la démocratie dans tout ça. Si on fait le compte, même, les démocraties sont devenues moins nombreuses que les dictatures ! Nos pères fondateurs athéniens doivent s’en retourner dans leur sépulcre…



Le Liban, un pays sacrifié



Au-delà de l’épouvantable explosion dont on ne sait toujours pas le nombre exact de victimes, le Liban se souvient-il encore qu’il fut, dans les années 60, un pays plus riche, plus paisible, plus calme que le plus agréable des pays scandinaves ? Le PIB du Liban était, par habitant, plus élevé que celui de Brunéi, alors considéré pourtant comme un des pays les plus riches de la terre.



Puis sont intervenus ses voisins, Israël, la Syrie, la Turquie à qui il fallait un terrain de massacres ; et la catastrophe est vite venue balayer ce havre de prospérité. Se sont ensuite installés la corruption puissance 10.000 et un confessionnalisme lamentable dont le résultat, de toute éternité, a été de dresser les humains les uns contre les autres au nom de Dieu, Allah, Jéhovah et consorts. Curieusement, nulle part sur la planète, on ne s’entretue au nom de Bouddha, Confucius ou Lao Tseu.



Total des commissions, certains en sont à réclamer le retour du protectorat français mais l’Histoire ne repasse jamais les plats. Les autres, la majorité, se réfugient dans la religion ; comme si Dieu avait jamais fait le bonheur matériel de l’Homme. L’esclavage ? Le nazisme ? Le stalinisme ? Ça ne semble guère l’avoir choqué. De Ses interventions, selon des Livres très suspects, je retiens surtout le Déluge, Sodome et Ghomorre, les dix Plaies d’Egypte, le massacre des Innocents… Je ne sais si la méthode est bonne.



C’est quoi un Yab ?



Excellente émission hier soir sur RFO, « Archipels », consacrée à nos sports de combat réunionnais, moringue, la croche. Très bien fichu, très documenté, sauf… Sauf qu’à un moment, un des intervenants a dit à peu près « il y a des Arabes, des Noirs, des Chinois et des Yabs, qui sont des Européens ». Ah ben merde alors ! Erreur, cher ami. Les Yabs, aussi appelés Maouls, Pattes-Jaunes, sont des métis de la campagne à peau diversement colorée selon la variété des mélanges. Je suis un Yab et fier de l’être. Dans mes veines coule un mélange de Blanc (ancêtre venu de Saint-Mathurin-près-d’Anger) et de Malgache (Anne Mousse en direct). Pour le reste, je ne sais pas trop…



