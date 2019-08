Leptospirose : Deux jeunes hospitalisés dans un état grave en Haute-Saône

Si l’un des trois jeunes est déjà sorti de l’hôpital après que son état de santé se soit vite amélioré, les deux autres sont encore hospitalisés dans un état grave. Comme l’indiquent nos confrères de France Bleu, ils présentent "une symptomatologie grave avec des problématiques touchant certains organes".



Tous les trois ont contracté la leptospirose après s’être baignés dans une rivière de la Haute-Saône. Ils faisaient partie d’un groupe de 6 personnes participant à la baignade mais aucun autre cas n’aurait été détecté, a indiqué la préfecture.



Les formes les plus graves de cette maladie sont potentiellement mortelles et peuvent atteindre tous les organes, entraînant notamment une insuffisance rénale et des hémorragies internes.



Également appelée la "maladie du rat", elle est causée par une bactérie présente dans l’urine de certains animaux, et notamment les rongeurs. À La Réunion, plus de 20 cas ont déjà été recensé depuis le début de l’année selon l’ARS.