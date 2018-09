Léo fait son cirque… à La Saline !

Le stade de Barrage à La Saline accueillera prochainement le cirque « Léo fait son cirque ». Le show 100% péi et 100% gratuit est concocté par « 4ème Cirque », une compagnie de Spectacles et Arts de la Rue installée à Saint-Louis. Après le succès de la tournée 2013-2014, « Léo fait son cirque » dresse son chapiteau durant deux semaines à La Saline. Du jeudi 18 octobre au dimanche 21 octobre, puis du jeudi 25 octobre au dimanche 28 octobre, venez assistez à une heure de féérie et soutenir les artistes péï.