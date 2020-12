7mag.re Léna L., née femme dans un corps d'homme

Léna L. est Réunionnaise, auteure-compositrice, productrice et parfois interprète. Elle est également modèle photo depuis 2014, année où elle décide de tout quitter pour partir s'installer en métropole et vivre une nouvelle vie, sa renaissance. Par Karoline C. - Publié le Mardi 1 Décembre 2020



Dans sa première vie, Léna fut un petit garçon, puis un homme. Un corps de mec dans un rêve de fille. " Enfant, je piquais les vêtements de ma mère, de ma soeur et me travestissais. Puis, on m'a dit