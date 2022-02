A la Une . Leïla vs Maman Kaporal : Le clash viral devenu fable moderne

L’internet réunionnais s’est enflammé la semaine dernière lorsque deux personnalités suivies par des dizaines de milliers d’internautes se sont écharpées pendant plusieurs jours par live interposés. Pourquoi Zinfos974 souhaite vous parler de ce duel virtuel ? Car Leïla et Maman Kaporal ont trouvé un terrain d’entente au terme de ce conte 2.0. Peut-être pouvons-nous tous retenir quelque chose de cette leçon de vivre-ensemble ? Par Baradi Siva - Publié le Samedi 19 Février 2022 à 21:00

Leïla (Leïla Aure) et Maman Kaporal (Sylvia Otello) font partie du paysage médiatique réunionnais depuis de nombreuses années. Elles sont chacune suivies par plus de 10.000 internautes. Elles s’expriment régulièrement durant des live sur Facebook ou sur d’autres réseaux sociaux, parfois pour réagir à l’actualité ou simplement pour échanger avec les Réunionnais.

Situation initiale : Un retour remarqué L'histoire débute il y a plus d'une semaine. Leïla a maintenant une agence qui s'occupe de son image et l'aide à gérer ses réseaux sociaux. Elle commence alors à enchaîner quotidiennement des Facebook Live et se met même à TikTok ! Les Réunionnais la retrouvent régulièrement et les vidéos en direct prennent de plus en plus d'ampleur. D'autres personnalités médiatiques sont alors aussi curieuses. Parmi elles, Maman Kaporal…

Péripétie 1 : Le gode de la discorde Comme de nombreux internautes, Sylvia Otello est d'abord conquise par les live de Leïla. Il faut dire que cette dernière est habituée aux prises de parole. Elle a notamment fait vibrer les auditeurs de la radio la plus écoutée par les Réunionnais pendant de longues années.

Mais un live va provoquer le tollé auprès de certains internautes. Leïla s'engage dans un cours d'éducation sexuelle. Elle explique alors comment utiliser des sex toys.

Maman Kaporal fait partie des internautes offusqués.

Péripétie 2 : Le diable est dans les commentaires Sylvia Otello est bannie de la page officielle de Leïla après avoir exprimé son mécontentement.

Elle explique apprécier les prises de parole de Leïla mais ne pas approuver des discussions à caractère sexuel. Maman Kaporal précise alors que son enfant, à ses côtés, n’a pas besoin d’entendre de telles choses.

Leïla est cible de nombreuses critiques. Elle est elle-même victime d'un shadow-ban (interdiction de faire des live pendant plus d'une journée).

Péripétie 3 : La joute verbale Leïla Aure doit donc créer une seconde page où elle s'en prend notamment à la Saint-Louisienne pour ses critiques. Elle ne la nomme pas directement mais pointe du doigt Lo Diab'. "Rienàfoutre Otello-Lucifer", est le nom utilisé par Maman Kaporal utilisé sur Facebook.

Ni d'une, ni de deux, armée d'une bouteille d'eau pour tenir ce qui s'annonce comme un long live, Sylvia Otello vide son sac.

Les duels virtuels se multiplient pendant plusieurs jours. Elles prennent la parole tour à tour sur leurs profils respectifs qui comptent plus de 10.000 abonnés chacun. Les directs rassemblent des milliers d’internautes. Chacun y va de son commentaire et les propos de l’une sont rapportés à l’autre. Ce qui continue à envenimer les choses.

Péripétie 4 : La ligne est franchie La tension monte. Les insultes fusent. Cela fait presqu’une semaine que la dispute a commencé et on s’approche sans surprise du point de rupture.

Lors d’un live, Maman Kaporal se laisse emporter et profère une insulte.

C’est alors que tout bascule. Le duel n’est plus qu’un simple échange virtuel mais les conséquences deviennent réelles.

Tout change dans les minutes qui suivent.

Résolution : Apprendre de ses erreurs Maman Kaporal s’excuse pour ses mots déplacés. Elle prend du recul sur le clash et déplore que le petit désaccord entre les deux femmes a pris des proportions déraisonnables.

Leïla accepte les excuses dans son live suivant. Elle pointe aussi du doigt les internautes qui ont participé à envenimer la situation et demande à ce que le ladilafé s’arrête !

“Madame Otello, il y a des gens qui répètent, qui en rajoutent ! Madame Otello, mi lé pa fâché avec ou ! Ou la dit des bêtises ! Passons ! Mé ou lé mon copine”, conclut-elle.

Situation finale : La morale de l’histoire Leïla déplore aussi la volonté de certains internautes à opposer les deux personnalités médiatiques. Des abonnés qui passent de page en page, répètent les propos mais aussi les déforment et qui participent à créer une dispute. “Kréol i répét, i met a zot façon ! Et le moun’ i pèt un cable, lé normal”, explique-t-elle.

Depuis cette mise au point, Leïla continue ses Facebook Live. Maman Kaporal a passé plus d'une semaine sans faire de Live, mais est de retour ces derniers jours. Elle a notamment décidé de dénoncer le harcèlement scolaire n’est pas encore réapparue mais reste présente. Elle n’a plus fait de direct depuis, mais partage toujours régulièrement ses actualités avec ses abonnés plusieurs fois par jour.

Que retenir de ce duel virtuel ? Qu’il faut éviter de s’emballer dès qu’on nous rapporte les propos des uns et des autres. Qu’il faut avant tout communiquer avec les personnes concernées pour mettre les choses au clair. Et surtout, qu’il ne faut pas hésiter à reconnaître ses erreurs et accepter les excuses des autres. Nous en ressortirons tous grandis.





