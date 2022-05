Légsilatives : Bruno Martin, "militant écolo centriste", candidat dans la 4e circonscription

Le communiqué :



Le chômage généré par la vie chère depuis des décennies de par le fret et de l'octroi de mer doit faire l'objet d'une réforme en urgence ! Le traitement des conséquences de ce système désuet qui consiste à poser des pansements sur une jambe de bois doit être remplacé par une économie circulaire pérenne valorisant la production locale !



La situation actuelle qui va continuer de se dégradé avec la guerre en Ukraine indique que des mesures d'urgence doivent être prises dans les prochaines semaines pour le pouvoir d'achat des Réunionnais avant qu’elle ne se transforme en contestations et mécontentements qui auront des conséquences sans précédent.



Militant écolo centriste depuis toujours, engager contre la vie chère avec le mouvement que j'ai créé "Stop Arnaque 974", j'ai le plaisir de vous présenter ma candidature aux élections législatives dans la 4e circonscription de la Réunion. Cela fait plus de cinq ans que je prépare cette élection par des propositions de loi originales et finançables, dont on peut consulter quelques extraits sur mon site brunomartinofficiel.fr.



Ayant travaillé comme JRI pour un site d'information locale, actuellement dans le domaine de la production audiovisuelle et multimédia (REUNIMAGE.COM, FOMS.FR), la culture réunionnaise fait partie de mon quotidien, mais devrait être mieux valorisée au niveau national !



Bruno MARTIN