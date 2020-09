A la Une ... Législatives partielles dans l'Ouest : Cyrille Melchior apporte aussi son soutien à Audrey Fontaine

Alors qu'il s'était contenté hier de lancer un appel au rassemblement, Cyrille Melchior a franchi le pas ce soir en appelant officiellement à soutenir la candidature d'Audrey Fontaine lors de la législative partielle qui va bientôt se tenir dans l'Ouest pour pouvoir au remplacement d'Huguette Bello, contrainte de démissionner pour cause de cumul des mandats.

Après ce dernier positionnement en sa faveur, Audrey Fontaine peut maintenant se targuer du soutien des trois ténors de la Droite locale : Michel Fontaine pour Les Républicains, Didier Robert pour Objectif Réunion et Cyrille Melchior, le président du Département d'autant plus concerné qu'il est lui même élu de Saint-Paul.



Ci-dessous le communiqué de Cyrille Melchior : Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 2 Septembre 2020 à 19:05 | Lu 97 fois

Suite aux dépôts de candidatures clôturées depuis vendredi dernier, je note que 14 listes ont été déposées. Parmi celles-ci, plusieurs candidatures sont issues de notre famille politique alors même que j’ai toujours eu la volonté de construire l’Union des Droites à Saint-Paul, conditions nécessaires pour aller vers la victoire.



Dans ce contexte, je réitère mon souhait que cette campagne se déroule dans le meilleur état d’esprit. Après avoir échangé avec plusieurs candidats bien avant leur dépôt de candidature, j’ai décidé d’apporter mon soutien à Audrey Fontaine.



Dès maintenant, dans la perspective d’un second tour, j’appelle les candidats de notre famille politique à s’engager à soutenir le candidat le mieux placé qualifié pour le deuxième tour, dans les règles du désistement républicain.



