Législatives partielles: Thierry Robert prépare déjà les désistements du second tour

L’important, au soir du premier tour d’une élection, est de rallier sur son nom le maximum de ralliements de candidats éliminés, histoire soit de montrer que grâce à eux on dépasse la barre des 50%, soit de donner l’impression de bénéficier d’une dynamique.



Thierry Robert, avec son expérience, le sait très bien et en fin stratège, il peaufine d’ores et déjà les soutiens en faveur de son frère Pierrick pour le soir du 23 septembre prochain, dans l'hypothèse où il serait qualifié pour le second tour.







Le premier qui devrait apporter son soutien aux frères Robert pourrait être Jonathan Rivière.



Comme l’a révélé Jacques Tillier dans son édito de samedi, le transporteur routier n’a aujourd’hui qu’un seul et unique client : la mairie de Saint-Leu. Difficile de dire non à celui qui vous fait vivre.



Une rencontre a déjà eu lieu entre les deux hommes juste avant le début de la campagne, à la mairie. Et ce n’était manifestement pas pour parler de la météo...





25.000€ de la réserve parlementaire de Thierry Robert pour Centon



Le deuxième pourrait bien être Aurélien Centon.



On l’a sans doute oublié, mais il existe un lien entre les deux hommes. En 2014, Thierry Robert avait fait cadeau de 25.000€ de sa réserve parlementaire à l’association Petit Coeur d’Aurélien Centon.



25.000€, ce n’est pas rien et on peut compter sur lui pour le rappeler le moment venu au président d’association.



Mais ce n'est pas tout. Aurélien Centon travaille aujourd'hui à Cycléa, une SEM du TCO dans laquelle Thierry Robert est vice-président...



D’ailleurs, sur le terrain, ils sont nombreux à évoquer une complicité entre les deux candidats et à affirmer que Centon roule pour l'ex-maire de Saint-Leu..



Pierrot Dupuy





