Législatives partielles: L'UPR dévoile ses candidats à l'élection

Après consultation de ses militants de l'île de la Réunion, le Bureau National de l'UPR a décidé, le 22 août, d'accorder l'investiture de notre mouvement à:

Face à l'ampleur des turpitudes du député MoDem invalidé et devant le désastre de la politique poursuivie par Macron et la majorité LREM, le Bureau National de l'UPR appelle tous les électeurs de la 7e circonscription de la Réunion – et d'abord tous ceux qui avaient porté leurs suffrages sur la candidature de François Asselineau au 1er tour de l'élection présidentielle – à se mobiliser pour voter en masse pour le candidat de l'UPR et sa suppléante.