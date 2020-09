A la Une . Législatives partielle dans l'Ouest : Didier Robert soutient Audrey Fontaine

Les choses commencent à de décanter à Droite dans l'Ouest à l'occasion de la législative partielle qui doit pourvoir au remplacement d'Huguette Bello, démissionnaire de son poste de députée pour cause de cumul des mandats.

Alors que la candidature d'Alain Bénard avait un temps fait craindre un nouveau déchirement de la Droite, au point que Joseph Sinimalé avait annoncé sa démission de tous ses mandats électoraux comme forme de protestation, il y a d'abord eu un communiqué de Cyrille Melchior, le président du Département, appelant à l'union. Puis Michel Fontaine avait apporté son soutien à Audrey Fontaine et c'est maintenant au tour de Didier Robert de se ranger sans équivoque derrière la candidature de l'ancienne adjointe de Joseph Sinimalé.

Serions-nous en passe de ne plus avoir la Droite la plus bête du monde?

Ne reste plus à Alain Bénard qu'à renoncer à se présenter et les choses rentreraient enfin dans l'ordre.

Ci-dessous le communiqué de Didier Robert :

Les 20 et 27 septembre auront lieu les élections législatives partielles de la 2ème circonscription pour remplacer la députée démissionnaire. Cette élection a un enjeu particulièrement important pour défendre les intérêts et les projets de La Réunion à Paris, notamment à la veille des Lois de Finances et de la loi de décentralisation, de différenciation et de déconcentration.



Au nom d'Objectif Réunion, j'apporte mon total soutien à Audrey FONTAINE et Sergio ERAPA qui sont indéniablement les meilleurs candidats pour représenter notre île.



Enfin, j'appelle toutes les forces de droite et du centre à soutenir cette candidature.



Didier Robert



