Législatives en Suède: L'extrême droite progresse moins que prévu

Contrairement à ce qu'elle espérait, l'extrême droite n'a pas réussi à s'imposer comme le deuxième parti de Suède "avec entre 20 et 30% des voix" à l'issue des élections législatives qui se sont déroulées ce dimanche.



Bien que progressant d'environ 5 points par rapport au dernier scrutin de 2014, elle n'obtient que 17,6% des suffrages, pas suffisant pour la placer en position de "faiseurs de roi".



La coalition social-démocrate de centre gauche sortante perd près de trois points, tombant à 28,4% des suffrages, selon des résultats portant sur 99,8% des circonscriptions.



Elle arrive malgré tout en tête devant les conservateurs qui perdent quant à eux 3,5 points en quatre ans, atteignant 19,8% des voix.



Le Premier ministre social-démocrate a tendu la main hier soir aux conservateurs dans le but de former une coalition, pour faire barrage à l'extrême droite.



Le résultat définitif des élections est suspendu aux 200.000 Suédois de l'étranger, dont le vote ne sera dépouillé que mercredi.