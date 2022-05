Législatives : Yolande Calichiama se lance en politique

Yolande Calichiama a officié au Journal Télévisé d'Antenne Réunion pendant 16 ans. Elle était devenue directrice de l'information en 2017 et continuait à travailler pour la chaîne de télé. Mais elle a fini par quitter l'entreprise au bout de 20 ans de service, il y a quelques semaines.



Yolande Calichiama a décidé de se lancer dans la politique et prendra part aux élections législatives de 2022. Elle sera la suppléante d'Erig Leung, candidat issu de la société civile.



Retrouvez l'entretien complet d'Eric Leung et Yolande Calichiama, candidats sur la 6e circonscription, ce mercredi sur Zinfos974.