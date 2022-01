Politique Législatives : Stéphane Albora candidat de Saint-Pierre Plus Verte sur la 4ème circonscription

Saint-Pierre Plus Verte a annoncé sa candidature aux élections législatives 2022 sur la 4ème circonscription de La Réunion avec Stéphane Albora comme candidat et Graziella Yeng-Seng Camélé comme suppléante. Par N.P - Publié le Vendredi 28 Janvier 2022 à 15:28

Le discours d'Emmanuel Doulouma - Porte-Parole Saint-Pierre Plus Verte :



Bonjour à Tous,



Merci d’être présents aujourd’hui à cette conférence de presse pour annoncer notre candidature aux élections législatives 2022 sur la 4ème circonscription de La Réunion.



Comme vous le savez, notre mouvement, Saint-Pierre Plus Verte est aujourd’hui inscrit dans le paysage politique Saint-Pierrois. Notre mouvement est d’ailleurs reconnu comme le principal mouvement d’opposition à la majorité municipale, si ce n’est l’unique …



Lors des dernières élections départementales, nous avons porté 2 binômes de candidats sur les 2 cantons 100 % Saint-Pierrois… Saint-Pierre 1 et Saint-Pierre 2



Des visages nouveaux pour une politique nouvelle :



- Aude Payet et Stéphane Albora sur le canton 1

- Graziella Yeng-Seng Camélé et Adolphe Boyer sur le canton 2



Résultat, un véritable plébiscite pour cette jeunesse qui incarne la fraicheur et le renouveau par leur engagement et leurs convictions car :



- Nos 2 binômes mettent en ballotage les 2 binômes de la majorité municipale (dont 3 conseillers départementaux sortants, 2 vices présidents du département)



- Au second tour, ils obtiennent un score remarquable soit 8697 voix, le meilleurs score d’opposition jamais obtenu depuis 10 ans sur notre commune, toutes élections confondues, face à la majorité municipale (un score inscrit que sur 2/3 de la commune).



Saint-Pierre Plus Verte est aujourd’hui l’alternative crédible portée par les Saint-Pierrois face à une équipe municipale qui « garde le cap » comme le Titanic : qui pêche par excès de confiance et pratique le déni de la réalité sociale, économique et surtout écologique.



Face aux urgences, à la précarité dans nos quartier Saint-Pierre Plus Verte s’engage pour les élections législatives sur la 4ème Circonscription en désignant Stéphane ALBORA comme notre candidat et Graziella Yeng-Seng Camélé comme suppléante.



L’heure doit-être à la prise de conscience aux responsabilités : 2022 changeons de cap !



Présentation Stéphane Albora :



- 32 ans Issu d’une famille modeste et nombreuse, Stéphane Albora est originaire de Bois d’Olive. Après avoir suivi toute sa scolarité dans son quartier, depuis la maternelle jusqu’à l’obtention de son diplôme de Travailleur Social, il a accompagné durant plusieurs années aujourd’hui les familles et les personnes avec autisme ou porteuse d’autres handicaps. Aujourd’hui Stéphane est responsable de formation. Le jeune homme, suit également une formation en MASTER 2 Management des Organisations de l’Economie Sociale et Solidaire. Ancien chef scout, Stéphane a été intervenant dans le champ de l’illettrisme et de la jeunesse. Après avoir été membre du comité jeunes de la Mission Locale aujourd’hui il est parrain auprès de celle-ci où il accompagne des jeunes à se préparer aux métiers du social et de l’animation. "Sur des sujets aussi importants que la vie chère, l’emploi, le logement, l’écologie, les inégalités nous devons faire bouger les lignes, ouvrir un nouveau champ des possibles pour l’avenir de notre territoire (...)

Face à la politique ultra libérale, la casse et la fracture sociale, la destruction des services publics et de notre système de soin, portées par Emmanuel MACRON et ses "faux ennemis" Les Républicains, j’invite l’ensemble des forces progressistes et écologiques à me rejoindre pour porter et ouvrir une nouvelle voix pour l’avenir de La Réunion et des Outre-mer", Stéphane Albora

Présentation de Graziella Yeng-Seng née Camélé :



Graziella Yeng-Seng Camélé est originaire du quartier de Terre-Sainte-Tanambo et exerce la profession d’aide-Soignante au CHU de Saint-Pierre. Après un parcours scolaire dans l’environnement, elle obtient un Baccalauréat Professionnel "Hygiène et Environnement". Puis titulaire de son Diplôme Universitaire "Aide à la personne handicapée ou en difficulté avérée" elle accompagne pendant 10 ans des enfants en situation de handicap en milieu scolaire. Depuis 8 ans elle exerce la fonction d’aide-soignante en milieu hospitalier. Adhérente au parti Génération Ecologique et elle est un membre fondateur du mouvement Saint-Pierre Plus Verte.

"Nous devons donner un cadre légal à la préférence régionale pour l’emploi local, tout comme il faut favoriser les acquisitions foncières pour les habitants de l’île !

Nous devons arrêter le clientélisme politique, et obliger la création d’emplois durables au sein des collectivités car il n’est pas normal qu’à ce jour des agents, au bout de 10, 20, 30 ans de carrières ne sont pas titulaires de leur poste.

De même nous voulons que tous les recrutements, même en CDD, passent par une commission de recrutement interne.

Nous voulons une loi obligeant l’inéligibilité d’office des élus condamnés dans le cadre de leurs fonctions.

Enfin, nous devons tirer les conséquences des effets de la crise sanitaire et doter notre ile d’un cadre législatif de résilience favorisant l’autonomie alimentaire et énergétique… ", Graziella Yeng-Seng Bonjour à Tous,Merci d’être présents aujourd’hui à cette conférence de presse pour annoncer notre candidature aux élections législatives 2022 sur la 4ème circonscription de La Réunion.Comme vous le savez, notre mouvement, Saint-Pierre Plus Verte est aujourd’hui inscrit dans le paysage politique Saint-Pierrois. Notre mouvement est d’ailleurs reconnu comme le principal mouvement d’opposition à la majorité municipale, si ce n’est l’unique …Lors des dernières élections départementales, nous avons porté 2 binômes de candidats sur les 2 cantons 100 % Saint-Pierrois… Saint-Pierre 1 et Saint-Pierre 2Des visages nouveaux pour une politique nouvelle :- Aude Payet et Stéphane Albora sur le canton 1- Graziella Yeng-Seng Camélé et Adolphe Boyer sur le canton 2Résultat, un véritable plébiscite pour cette jeunesse qui incarne la fraicheur et le renouveau par leur engagement et leurs convictions car :- Nos 2 binômes mettent en ballotage les 2 binômes de la majorité municipale (dont 3 conseillers départementaux sortants, 2 vices présidents du département)- Au second tour, ils obtiennent un score remarquable soit 8697 voix, le meilleurs score d’opposition jamais obtenu depuis 10 ans sur notre commune, toutes élections confondues, face à la majorité municipale (un score inscrit que sur 2/3 de la commune).Saint-Pierre Plus Verte est aujourd’hui l’alternative crédible portée par les Saint-Pierrois face à une équipe municipale qui « garde le cap » comme le Titanic : qui pêche par excès de confiance et pratique le déni de la réalité sociale, économique et surtout écologique.Face aux urgences, à la précarité dans nos quartier Saint-Pierre Plus Verte s’engage pour les élections législatives sur la 4ème Circonscription en désignant Stéphane ALBORA comme notre candidat et Graziella Yeng-Seng Camélé comme suppléante.L’heure doit-être à la prise de conscience aux responsabilités : 2022 changeons de cap !- 32 ans Issu d’une famille modeste et nombreuse, Stéphane Albora est originaire de Bois d’Olive. Après avoir suivi toute sa scolarité dans son quartier, depuis la maternelle jusqu’à l’obtention de son diplôme de Travailleur Social, il a accompagné durant plusieurs années aujourd’hui les familles et les personnes avec autisme ou porteuse d’autres handicaps. Aujourd’hui Stéphane est responsable de formation. Le jeune homme, suit également une formation en MASTER 2 Management des Organisations de l’Economie Sociale et Solidaire. Ancien chef scout, Stéphane a été intervenant dans le champ de l’illettrisme et de la jeunesse. Après avoir été membre du comité jeunes de la Mission Locale aujourd’hui il est parrain auprès de celle-ci où il accompagne des jeunes à se préparer aux métiers du social et de l’animation.Graziella Yeng-Seng Camélé est originaire du quartier de Terre-Sainte-Tanambo et exerce la profession d’aide-Soignante au CHU de Saint-Pierre. Après un parcours scolaire dans l’environnement, elle obtient un Baccalauréat Professionnel "Hygiène et Environnement". Puis titulaire de son Diplôme Universitaire "Aide à la personne handicapée ou en difficulté avérée" elle accompagne pendant 10 ans des enfants en situation de handicap en milieu scolaire. Depuis 8 ans elle exerce la fonction d’aide-soignante en milieu hospitalier. Adhérente au parti Génération Ecologique et elle est un membre fondateur du mouvement Saint-Pierre Plus Verte.