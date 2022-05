Législatives : Sonny Welmant, soutenu par Dupont-Aignan, candidat sur la 1ère circonscription

Chers Dionysiens , Dionysiennes,



Cette dernière élection présidentielle à amplifier notre présence sur le territoire .



Nous avons renforcé ainsi notre ardeur et notre cohésion face à la politique du gouvernement actuel.



Je remercie tous les Réunionnaises et Réunionnais qui ont apporter leur suffrage à la candidature de Nicolas Dupont-Aignan à cette élection présidentielle. Nous devrons continuer la bataille dans la 1er circonscription ,en renforçant une dynamique d’opposition à l’Assemblée National.



J’ai l’honneur de porter à votre connaissance ma candidature aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022 dans la 1er circonscription.



Mes convictions et mes principaux objectifs pour ses élections à venir sont de s’opposer à la politique actuel du gouvernement.



Pour faire entendre la voix des Réunionnais à l’Assemblée National , j’ai besoin de vos soutiens pour le changement dans la 1er circonscription (Moufia, Bois de Néfles, ste Clotilde,Centre ville ,La Montagne, Camélias, Vauban, Bas de la Rivière ,Grande Chaloupe st Denis).



Aussi, je remercie les Patriotes sur le récent soutien de Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan.



Chères amies, chers compagnon, la campagne va être courte ,il nous reste quelques jours pour créer la surprise. Jamais n’ai eu autant besoin de vous ! A très vite !



Sonny WELMANT.