Législatives : Salim Nana-Ibrahim retire sa candidature

"En toute responsabilité, et avec l’aval de la Fédération du Parti Socialiste à La Réunion, je retire ma candidature aux élections législatives sur la 7ème circonscription de La Réunion", annonce Salim Nana-Ibrahim

Par N.P - Publié le Mercredi 11 Mai 2022 à 15:15

Les 12 et 19 juin 2022, à La Réunion, en outre-mer et en France métropolitaine, les députés de gauche peuvent remporter une victoire historique en devenant majoritaires à l’Assemblée nationale.



En effet, lors de la dernière présidentielle, les Réunionnais ont exprimé massivement le rejet de la politique d'Emmanuel Macron. La Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale est réclamée avec force par les électeurs de gauche.



J’ai toujours milité pour l’union de la gauche et des forces de progrès dans leur ensemble. Le rassemblement mis en œuvre dès 2019 à Saint-Paul, nous a ainsi permis de gagner les municipales. Le PS a aussi joué un rôle prépondérant dans l’union qui a permis les victoires de 2021.



De plus, le retrait récent du député sortant de droite de la 7ème circonscription de La Réunion offre des perspectives de victoire à la gauche, si elle est rassemblée et unie dès le 1er tour des législatives.



Enfin et surtout, l’intérêt des Réunionnaises et des Réunionnais doit prévaloir en toutes circonstances pour répondre collectivement à l’explosion actuelle des inégalités et à l’urgence climatique.



Aussi, en toute responsabilité, et avec l’aval de la Fédération du Parti Socialiste à La Réunion, je retire ma candidature aux élections législatives sur la 7ème circonscription de La Réunion.



Toutefois, je reste pleinement mobilisé pour protéger nos concitoyens et proposer une vision d’avenir pour La Réunion.



Ensemble, changeons La Réunion !