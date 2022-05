A la Une . Législatives : Rudy Thazard s’engage avec Antoine Fontaine pour "Vivre La Réunion"

Créé en 2017, le parti d’Antoine Fontaine, lancé dans la 3e circonscription, s’étoffe d’une candidature dans la 4e. Dans "Vivre La Réunion", Rudy Thazard a trouvé transparence et proximité, des valeurs qu’il souhaite porter jusqu’à l’hémicycle. Par PB - Publié le Mardi 17 Mai 2022 à 18:16





Rudy Thazard a donc rejoint "Vivre La Réunion", le parti d’Antoine Fontaine, pour les législatives dans la 4e circonscription. "Nous avons travaillé ensemble à une profession de foi dans laquelle chacun garde son unicité", se félicite le candidat Saint-Pierrois. Le premier des axes sur lequel se fonde leur projet est la transparence. "La confiance n’exclut pas le contrôle", cite-t-il Lénine comme inspiration managériale. "Le patron c’est le peuple", insiste-t-il. Son premier cheval de bataille sera donc de justifier de chacune de ses dépenses. Il dénonce également "l’ aberration des indemnités et des avantages des députés qui sont dans leur tour d’ivoire".



Pour autant, s'ils sont élus, Antoine Fontaine et son binôme Geneviève Lalevée, mais aussi Rudy Thazard et Rebecca Lepinay seront inscrits dans aucun groupe. "Il n'y a pas besoin de groupe pour avoir du poids à l'Assemblée nationale", assure Antoine Fontaine. De même, ne cherchez pas à les positionner sur l'échiquier politique, "il n'ya pas de droite ou de gauche, la politique doit répondre à des besoins".

"Nous serons la voix du Réunionnais "



Une de leur première action serait ainsi de rendre l’intégralité de leur indemnité pour réaliser des projets choisis par les électeurs. Dans le même sens, les deux hommes promettent de décomposer les projets de lois, les expliquer afin que la population elle-même vote. "Des mini-référendums qui permettent un contact permanent" via les réseaux sociaux , l’application Nos Lois ou encore par le biais d’un site dédié. "Nous serons la voix du Réunionnais ", assurent-ils.



Autres axes défendus par les deux candidats du parti : adapter les lois aux spécificités locales - "le Parc national et la Réserve marine doivent appartenir et être adaptés aux besoins des Réunionnais" - mais aussi ne plus être dans la dépendance agricole ou encore rendre sa souveraineté au peuple par le Référendum d'initiative citoyenne. Une dernière mesure à laquelle tient la suppléante de Rudy Thazard. Rebecca Lepinay, 31 ans, juriste à l'ARAJUFA, veut remplir la coquille de ce dispositif qui existe déjà mais qui est "tellement peu utilisé qu'il en devient de la poudre aux yeux".