Législatives : Pour Croire et Oser, c'est "ni dupes ni Nupes"

La campagne de terrain semble payer pour Croire et Oser. Engagé dans la 6e circonscription, le binôme Alexandre Laï Kane Cheong / Florence Chane-Tune est actuellement crédité du meilleur score selon le dernier sondage Réunion La 1ère / Sagis. Mais pas de quoi "relâcher les efforts", clame le duo. "La pa place a nou en tête mais la cristallise surtout la contestation des Réunionnais sur ces cinq dernières années", analyse Alek, qui en profite pour donner son point de vue sur le match dans le match dans la 6e avec son ex-dalon de Croire et Oser, Frédéric Maillot, candidat de la majorité régionale. Par SI - Publié le Mercredi 8 Juin 2022 à 18:20

"Ni dupes face à la Macronie, ni Nupes, ni soumis"



Si le slogan peut prêter à sourire, Alexandre Laï Kane Cheong assume complètement. "Ni dupes parce que nou la compris que la classe politique locale de gauche comme de droite lé vendu à la Macronie (...) Ni Nupes parce que nous estime que leur programme n'est pas adapté aux réalités locales comme la retraite à 60 ans ou le SMIC à 1500 euros", prévient-il. En effet, le tissu économique local est composé à plus de 90% de PME-TPE embauchant en moyenne 3 voire 4 salariés. "Lé bien de promettre 300 euros de pouvoir d'achat supplémentaire pour aller ensuite les dépenser dans les mêmes monopoles qui nous gangrènent", ironise-t-il. Un grand écart politique selon lui entre protection des plus précaires et en même temps "des promesses ultra-libérales" comme la zone franche globale qui revient sur la table. "C'est du Jean-Claude Van Damme !"



La désunion de la gauche dans la 6e : "La Nupes n'existe pas dans les Outre-mer"



"De quelle gauche parlons-nous", aime à le rappeler non sans ironie Alek, "vu que tout le monde s'est quasiment aligné pour leurs intérêts à Macron". Si division il y a dans cette 6e circonscription, c'est en raison de l'accord concernant la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) qui ne portait que sur le national. "Zot (NDLR : la Nupes) la développe une union qui encore une fois a une conception beaucoup trop jacobine, centralisatrice des choses, en décidant tout depuis Paris. Toujours fidèle à leur politique "hors clivage", le duo souhaite avant tout "rassembler les contestations".









Le ralliement de certains ex-Croire et Oser à Frédéric Maillot



"Ce n'est pas à nous d'en juger, chacun est libre de prendre le chemin qu'il veut", martèle le binôme qui tient tout de même à mettre en garde sur "la trahison des valeurs". "De dire qu'on est hors clivage et non-aligné néna une méthode politique que nou développe par rapport à ça (...) Néna des combats que nou choisi mais aussi des prises de position, des libertés et une parole que nous perdons en rejoignant un appareil politique traditionnel", assurent-ils.



Le bilan de Nadia Ramassamy et le rôle d'un député



"Si ou lété un député de territoire, ousa ou lété ?" , lance Alexandre Laï Kane Cheong à propos du bilan de la députée sortante et candidate à sa réélection, Nadia Ramassamy. Au-delà du bilan de cette dernière, le Sainte-Suzannois et sa suppléante s'estiment les mieux placés pour "basculer les gens vendus à la Macronie et qui dit oui à toute".