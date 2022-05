A la Une . Législatives : "Placer la famille ou arroser les gens pour avoir des votes, c'est terminé"

Après les bons scores obtenus lors des derniers scrutins aussi bien par son parti qu'en son nom propre, Alexandre (Alek) Laï Kane Cheong sera bien évidemment de la partie dans la 6e circonscription à l'occasion des législatives de juin prochain. Le leader de Croire & Oser, qui a déposé officiellement sa candidature en préfecture ce mardi, fera tandem avec l'avocate dionysienne Florence Chane-Tune. Le binôme en a profité pour nous accorder un entretien sur leurs motivations et leurs attentes de cette élection. La présentation de leur programme devrait intervenir la semaine prochaine. Par SI - Publié le Mercredi 18 Mai 2022 à 17:40

Les raisons de briguer à nouveau la députation



Alek : "Plusieurs raisons à cela. La première, ce sont les leçons et les conséquences de la dernière présidentielle dont la classe politique doit tenir compte. Il y a eu une victoire de la contestation dans et en dehors des urnes avec la fin des partis traditionnels que nous avions prédite depuis plus de 10 ans chez Croire & Oser. Une fin consacrée entre le premier et le second tour.

Deuxième raison : l'importance et l'intérêt de faire émerger un discours réunionnais et de l'insularité devant Paris.

Enfin, quand nous avons vu que le népotisme s'invitait dans cette 6e circonscription et à Sainte-Suzanne où Maurice Gironcel veut positionner sa fille en vue des prochaines municipales, nous nous devions de défendre notre territoire. Nous sommes en pleine enquête publique sur le fameux centre d'enfouissement de "Piton Déchet" avec un rehaussage de 17 mètres. Sainte-Marie, Sainte-Suzanne et Cambuston ne peuvent plus encaisser ça."



Le choix de Florence Chane-Tune de rejoindre Alek dans ces législatives



Florence Chane-Tune: "Outre les points qu'Alek a déjà évoqué, il faut arrêter à un moment donné le clientélisme. Les gens doivent s'apercevoir et je pense qu'ils le savent, que les pratiques politiques qui perdurent comme placer la famille ou arroser les gens pour avoir des votes, c'est terminé. Ce ne sont pas les intérêts individuels qui doivent primer, c'est une vision globale qu'il faut avoir. Je pense que le parti Croire & Oser a cette vision. Il faut porter cette voie-là et c'est la seule façon pour nous de prendre notre place dans ce débat politique mafieux."

Quels sont les enjeux dans cette circonscription et sur quelles les pistes aller vous travailler si vous êtes élus ?



Alek : "Toutes les problématiques foncières en terme de documents d'urbanisme comme le SAR de la Région, le SCOT des intercommunalités ou les PLU des différentes municipalités sont des bordels sans nom où ni le politique ni la population ne s'y retrouve. Le politique se retrouve sur trois documents de décalage parce qu'il a besoin de donner un coup de main à ses proches ou ses amis en permettant la construction d'une promotion immobilière ou autre.

Tout le monde parle d'autonomie énergétique ou alimentaire. Sur le principe lé pa vré : arèt' i fé 50/60 ans y en parle, comment ça se fait que cela n'a jamais été fait ? Il y a des gens qui se présentent en tant que candidat pour dire "nou va fèr l'autonomie alimentaire". D'abord, de un, nou batay depuis plus de 5 ans sur la question de la souveraineté alimentaire c'est-à-dire structuration des filières, réappropriation foncière, sans oublier la mise en place de dispositifs économiques qui gravitent autour. Et non pas faire la part belle à l'économie d'import-substitution en place à La Réunion depuis les années 70.

De plus, sur les quatre dernières années du mandat de Macron, nous avons assisté à un recul incommensurable des libertés publiques et individuelles et à la restriction des droits fondamentaux causés en grande partie par la loi de Sécurité globale."



Florence Chane-Tune : "En réalité, il y a une réelle problématique d'insularité à La Réunion, c'est-à-dire que le régime que l'on peut appliquer en métropole n'est pas le même que celui qui peut-être appliqué à La Réunion. Si en période covid, il y a un certain nombre de cas en métropole, ce ne sont pas les mêmes nombres de cas que l'on a retrouvés à La Réunion. Je pense qu'à un moment donné, il faut réfléchir de manière insulaire et de savoir comment on applique les lois à La Réunion car il y a forcément des disparités qui doivent se faire sentir pour Les Réunionnais."



Dans quel groupe siègerez-vous en cas d'élection ?



Alek : "Mi lé malbar-sinoi peut-être mais pa devinèr. Il serait dangereux à l'heure actuelle -et nous le voyons dans les guéguerres autour des NUPES, du Front National, les Patriotes et compagnie etc- de prévoir la nouvelle composition de cette Assemblée. Tout ce que nous savons, c'est que Emmanuel Macron a développé une nouvelle façon de gouverner ces quatre dernières années en bazardant le 49-3 pour appliquer l'état d'urgence sanitaire. À partir de ça, majorité ou pas, il arrive à manœuvrer. Et cela se ressent auprès de la population qui en a marre, surtout à La Réunion. Il est important de faire valoir ça quel que soit l'ancrage du groupe parlementaire dans lequel nous serons et je pense par ailleurs que les questions d'opposition ou de majorité n'ont plus de sens en l'état, pour la simple et bonne raison que des personnes qui se présentent sur notre circonscription cachent aujourd'hui leur étiquette. C'est l'heure des sans-étiquettes alors qu'ils ou elles ont fait campagne pour le gouvernement sortant, qu'ils n'ont pas été ceux-ci ou ceux-là. De surcroit, la politique gouvernementale s'est pris une gifle mémorable au soir du second tour de la présidentielle, aussi bien à La Réunion que dans tous les territoires d'Outre-mer. Cela nous amène à s'interroger sur une sécession de ces territoires avec Paris... Maintenant il faut lui donner une forme, un contenu et une perspective politique."



Un de vos anciens compagnons de Croire & Oser, Frédéric Maillot, se présente également dans la 6e circonscription sous l'étiquette de la NUPES...



Alek : "Pour répondre à la question de la gauche et compagnie, tout est clair pour nous : Frédéric Maillot n'est pas un ennemi. Nous avons eu l'occasion de le dire sur d'autres antennes qu'il est élu dans une majorité régionale sur une délégation qui serait apparemment liée à l'économie sociale et solidaire et il sera jugé comme n'importe quel politique sur son bilan. Pour l'instant, ce qui nous interpelle en tant qu'observateurs des grandes politiques publiques, c'est que le Schéma régional de développement économique d'internationalisation et d'innovation n'est toujours pas fait, que la constitution des nouveaux documents de programmation opérationnelle n'est toujours pas fait. Sur Air Austral, alors qu'en métropole des entreprises sont reprises en économie sociale et solidaire comme Rail Coop où les usagers, les consommateurs, les cheminots ou même les pouvoirs publics reprennent l'entreprise au service des intérêts du territoire, c'est magnifique. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de réflexion initiée à travers ça ?

Nous, nous rentrons dans cette bataille car la politique gouvernementale de ces quatre dernières années de gestion gouvernementale de crise est à remettre en cause. De surcroît, il est encore plus difficile d'épiloguer sur le bilan de la députée sortante parce qu'elle est inexistante. Même quand elle a essayé de faire quelque chose à l'Assemblée nationale, elle se trompait de bouton..."



Florence Chane-Tune : "Nous avons un positionnement qui est conforme au nôtre, c'est Croire & Oser et ses valeurs. Ensuite, ce que font les autres candidats, c'est leur vie et leur carrière, mais je pense que le parti Croire & Oser a une priorité : les Réunionnais et pas le reste."