A la Une . Législatives : Patrice Thien-Ah-Koon avec l’étiquette locale pour contrer le national

Patrice Thien-Ah-Koon a lancé officiellement sa campagne dans la course à la députation où il sera suppléé par Annie Hoarau, 3e adjointe à la mairie de Cilaos. Une candidature soutenue par 3 maires de la 3e circonscription où l’étiquette est avant tout locale pour faire face au national. Le chef d’entreprise a présenté son programme dans lequel il veut mettre en place un SMIC à 1600 euros par mois. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 23 Mai 2022 à 15:47

Son nom a longtemps circulé comme potentiel candidat, mais la candidature de Bachil Valy en tant que candidat investi LREM dans la 3e circonscription avait laissé planer le doute. Finalement, Patrice Thien-Ah-Koon est bien candidat aux élections législatives et présente également de puissants soutiens.



Patrice Thien-Ah-Koon ne bénéficie, certes, pas du soutien et des moyens du parti présidentiel, mais ce sont trois maires sur les quatre de la circonscription qui courent pour lui. De quoi lui assurer une forte mobilisation et isoler le maire de l’Entre-Deux et la députée sortante Nathalie Bassire.

Cilaos dans la course



En choisissant Annie Hoarau en tant que suppléante, Patrice Thien-Ah-Koon s’est assuré le soutien de Jacques Técher, qui a accepté la main tendue. Le maire de Cilaos affirme avoir été convaincu lors de leur rencontre. "Aujourd’hui, nous souhaitons rentrer dans une dynamique d’élus qui connaissent le territoire", argue-t-il.



Jacques Técher assure que toutes les villes de la circonscription ont une convergence d’intérêts, notamment sur les enjeux environnementaux, sociaux, de logement. "C’est un projet de territoire. Notre présence va permettre d’assurer à nos projets d’être soutenus. Beaucoup sous-estiment les enjeux et l’impact de cette élection. Le moment est venu d’unir nos forces", assure-t-il.











