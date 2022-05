A la Une . Législatives : Nadia Ramassamy dresse son bilan et étrille ses adversaires

L'heure est au bilan pour Nadia Ramassamy. La députée sortante de la 6e circonscription, qui se représente pour les législatives de juin prochain, a tenu un point presse ce jeudi à sa permanence de Sainte-Suzanne pour dévoiler son suppléant, Gérard Cazanove. L'occasion pour la parlementaire de répondre à certains de ses détracteurs qui l'accusent d'avoir une députée absente durant sa mandature. Par SI - Publié le Vendredi 20 Mai 2022 à 13:18

"On dit que Nadia n'a rien fait. Il ne faut pas confondre les rôles : un député est là pour amender des lois contrairement aux maires, conseillers départementaux et régionaux, plus axés sur la proximité", se justifie Nadia Ramassamy. Cette dernière assure malgré tout avoir su mener de front aussi bien son activité parlementaire et sa disponibilité auprès des habitants de la circonscription ("j'ai reçu plus de 600 personnes") que son activité de médecin généraliste à Sainte-Suzanne.



Durant ce point presse, Nadia Ramassamy a égrené les amendements qu'elle a pu faire valider à l'Assemblée nationale lors de cette mandature malgré "le contexte spécial" de ces cinq dernières années entre la crise des gilets jaunes et bien sûr la crise sanitaire : l'intégration des entreprises réunionnaises aux exportations de l'océan Indien, le rehaussement des seuils de dégressivité et des seuils de sortie des exonérations de charges sociales et patronales LODEOM, l'adaptation du plan canicule aux territoires ultramarins ou encore le recours à la télémédecine "pour tous". Également très impliquée durant la crise covid, la parlementaire sainte-suzannoise a obtenu du gouvernement l'accélération de la campagne vaccinale "proportionnellement au nombre d'habitants pour toutes les régions, départements et territoires de France" ou encore à ce que la vaccination soit faite aussi par les professionnels de santé à La Réunion.



Dans le domaine du logement, Nadia Ramassamy a rappelé qu’elle avait obtenu de la part du gouvernement le rétablissement de l’APL accession à la propriété, "permettant ainsi à de nombreuses familles réunionnaises aux revenus modestes d’accéder à la propriété". Concernant le secteur de la pêche et afin de "préserver les emplois de filière locale", la députée est intervenue directement auprès du gouvernement pour éviter que d'autres acteurs européens fassent leur entrée dans ce domaine.

Ses détracteurs prennent cher : "Qu'ils fassent d'abord leurs preuves"



"Lors de mon précédent mandat, je me suis évertuée à défendre les intérêts des Réunionnais. Mais il faut admettre que notre île a été fortement impactée par le covid et notre territoire mérite une attention plus soutenue de la part de Paris", indique-t-elle, déplorant que le gouvernement n'ait pris que des "mesures palliatives" dans le cadre de cette crise sanitaire.



Si elle est amenée à rempiler pour un second mandat au Palais-Bourbon, Nadia Ramassamy veut être "dans la continuité" de ses actions, que ce soit "dans la lutte contre la précarité et la baisse du pouvoir d'achat ou l'habitat indigne", et continuera à siéger au sein du groupe LR. Elle souhaite notamment consacrer ce second mandat à la lutte contre les violences intrafamiliales dans l'île, à l'autosuffisance économique de l'île "pour garantir un niveau de vie décent pour les Réunionnais" et parvenir à une "égalité et une intégration totale" avec l'hexagone "en valorisant notre histoire et notre statut".



Son bilan et ses perspectives dressées, Nadia Ramassamy en a profité pour répondre à certains postulants dans la 6e qui l'accusent de n'avoir rien fait durant son mandat. Elle les appelle notamment "à faire preuve de leur utilité". "On voit beaucoup d'élus qui viennent de débuter en politique et à aucun moment ils ont prouvé qu'ils étaient capables de faire quelque chose. Il y a pas mal d'élus régionaux qui se lancent dans cette 6e circonscription et n'ont pas encore été capables depuis un an de faire une action pour les Réunionnais", déplore la parlementaire sortante.



Elle demande aux électeurs "de les juger" les 12 et 19 juin prochains. Dans son viseur : les élus de la majorité régionale engagés dans ce scrutin. "Ils mettent 150 familles au chômage, réduisent l'obtention de la continuité territoriale pour un montant moindre. Ils détruisent la vie des Réunionnais et vont se battre ensuite pour soi-disant les défendre. En politique, on doit d'abord se former avant de dire "moi je veux, je veux", poursuit-elle, invitant ces élus "qui courent derrière un mandat" à ne pas utiliser "la souffrance ou la pauvreté des Réunionnais en leur promettant des ti contrats".