Politique Législatives : Nadia Ramassamy candidate sans surprise dans la 6e

Sans surprise, Nadia Ramassamy briguera bien un second mandat dans la 6e circonscription. La députée sortante l'a officialisé ce vendredi lors d'un point presse à la salle Candin à Saint-Denis, afin, dit-elle, "de continuer à défendre La Réunion et ses valeurs". Celle qui fera un point sur son bilan courant mars en a profité pour annoncer son soutien à Valérie Pécresse pour la Présidentielle. Par SI - Publié le Vendredi 18 Février 2022 à 19:54

Une seconde candidature dans la 6e circonscription



"Je compte sur la population qui m'a fait confiance ces dernières années pour m'aider à les représenter parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Par mon expérience, surtout que là on va passer un mauvais moment plus difficile encore parce que là ça va être les retombées de cette crise sanitaire et économique qui a été mal gérée, je suis persuadée que j'ai un rôle important à jouer, à faire plutôt, pour l'intérêt des Réunionnaises et des Réunionnais dans les années à venir".



Son bilan



"Vous savez, quand vous avez une expérience, au début quand on arrive c'est vrai le temps de comprendre l'organisation et en particulier de ce gouvernement, c'est vrai que l'on se rend compte qu'on fait des amendements, la plupart sont refusés. Nous avons de bonnes idées et eux ils vont les reprendre et un an après refaire différemment ce que vous avez proposé (...) Même si j'étais dans l'opposition, j'ai pu intervenir directement avec le président de la République pour remettre l'accession à la propriété pour que les Réunionnaises et les Réunionnais puissent profiter et pouvoir eux aussi être propriétaires d'une maison. Vous voyez on a pu faire ça pour les ultramarins. On fait quand même des actions directes. Quand vous avez en vous une énergie, quand vous aimez votre population, vous êtes là pour les aider à avancer, on trouve toujours des solutions. C'est pour cela que d'année en année je serai plus performante pour représenter dignement les Réunionnaises et les Réunionnais et faire avancer les projets dans tous les domaines".



Avec le soutien LR ?



"Oui, je pense, je suis dans leur groupe. J'ai toujours mené un combat où la population a décidé de m'aider. Quand vous voyez mon historique à Sainte-Suzanne, à la Région, à chaque fois j'ai été là pour la population. Quand j'ai les moyens, je le fais. Si je ne l'ai pas fait c'est parce que je n'ai pas eu les moyens. C'est pour cela que je veux que les Réunionnaises et les Réunionnais doivent savoir que je suis venue en politique pour trouver des solutions pour eux. Si quelqu'un me reproche "oui elle a dit elle n'a pas fait", c'est parce que je n'ai pas eu le poste pour le faire ni les moyens pour le faire. C'est pour cela que je continue à faire de la politique parce que je suis persuadée que je serais capable au fur et à mesure d'emmener une population très loin et de les aider à ce que leur projet de vie se fasse".



Son soutien à Valérie Pécresse



"Je suis une personne entière. Valérie Pécresse est une femme qui a une expérience politique, elle a été ministre, elle est présidente de la plus grande région française, elle a fait du bon travail. Moi j'estime que c'est la candidate la mieux placée, la plus humaine pour pouvoir faire des actions positives. Elle a fait un contrat où il y a autant le social que le développement économique, pour l'emploi, pour les étudiants, pour les personnes handicapées, pour les entreprises. Là elle veut augmenter les allocations familiales pour les personnes qui ont un seul enfant qui vont passer à 900 euros. Moi je la connais aussi personnellement et pour moi c'est la candidate qui doit devenir présidente de la France".