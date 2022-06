A la Une . Législatives : Michel Vergoz roule pour Laurent Virapoullé

Officiellement investi par la majorité présidentielle, Laurent Virapoullé, candidat dans la 5e circonscription, ne sera pas esseulé. Le Saint-Andréen pourra compter sur le soutien -attendu- du maire de Sainte-Rose, Michel Vergoz. L'annonce a été officialisée ce jeudi lors d'un point presse à Sainte-Rose. Par SI - Publié le Vendredi 3 Juin 2022 à 10:23

Le maire de Sainte-Rose a fait le choix du candidat macroniste en raison de "l'inefficacité" des députés sortants. Dans son viseur, le député sortant de la circonscription et candidat à sa réélection, Jean-Hugues Ratenon, que Michel Vergoz classe dans la catégorie des "anti-tout", des "dangers pour La Réunion". "Je ne suis pas méchant mais lucide car cela fait du tort à notre pays. Nous avons besoin d'élus qui aiment ce pays", martèle l'édile sainte-rosien, avant d'enfoncer le clou : "Jean-Hugues, tu as fait ton temps, tu as montré que tu étais incompétent".

Michel Vergoz reproche au parlementaire insoumis, comme à d'autres, de "trafiquer les mots", alors qu'il estime que des réformes engagées sous le dernier quinquennat a profité aux ménages, comme la suppression de la taxe d'habitation ou la réduction de l'abattement fiscal DOM. "On qualifie Emmanuel Macron de président des riches (...) On a supprimé la taxe habitation, soit 18 milliards d'euros mis sur la table par le gouvernement et certains députés partent à Paris pour insulter le gouvernement", dénonce-t-il.



Touché par le soutien appuyé de Michel Vergoz, Laurent Virapoullé a ensuite rendu un vibrant hommage à ce dernier. Saluant son engagement, le candidat de la majorité présidentielle a rappelé qu'il n'a "pas failli face à l'histoire" notamment dans le combat contre la bidépartementalisation. "Aux côtés de mon père (...) Il a su mener les gens de l'Est sur le chemin de la raison".



Il ajoute : "Mon père a combattu Michel, Michel a combattu mon père mais c'étaient des combattants d'idées, qui se battaient pour un idéal et se sont retrouvés sur l'unité de La Réunion".