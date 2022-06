A la Une . Législatives : Macron perd la majorité absolue, NUPES encore à distance

Les résultats des élections législatives tombent petit à petit au niveau national. Le parti de la majorité présidentielle n'a plus la majorité absolue. Le mouvement NUPES de Jean-Luc Mélenchon est la deuxième force politique mais ne pourrait peut-être pas provoquer de cohabitation. Par NP - Publié le Dimanche 19 Juin 2022 à 22:19





Les résultats sont encore partiels au niveau national mais montrent déjà à quoi rassemblera l'Assemblée nationale pour les six prochaines années. Le second tour des élections législatives s'est déroulé ce dimanche 19 juin en France. La Réunion a basculé à Gauche et a élu six députés de la NUPES et une députée de droite Les résultats sont encore partiels au niveau national mais montrent déjà à quoi rassemblera l'Assemblée nationale pour les six prochaines années.

Emmanuel Macron perd la majorité absolue



Le parti "Ensemble" du président de la République reste le plus représenté à l'Assemblée nationale avec plus de 200 députés. Le mouvement présidentiel n'a plus la majorité absolue mais garde la main sur le Parlement.

NUPES est la deuxième force politique



La "Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale" n'a pas tout à fait réussi son pari. C'est de loin la force politique la plus importante du pays derrière la majorité présidentielle.



Mais NUPES pourrait ne pas avoir rassemblé assez pour provoquer une cohabitation, ce que visait Jean-Luc Mélenchon au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle.



La percée du Rassemblement national



L'extrême-droite a gagné du terrain à l'Assemblée nationale et passe d'une dizaine à plus de 80 sièges. Le Rassemblement National se positionne même devant l'union Les Républicains/UDI/Divers Droite.



Marine Le Pen, la patronne du Rassemblement national a été élue et siègera à l'assemblée nationale au sein du troisième groupe le plus puissant du Palais Bourbon.