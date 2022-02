Communiqué Législatives : Les soutiens palmiplainois de Jean-Hugues Ratenon se fédèrent

Les soutiens de Jean-Hugues Ratenon de la Plaine-des-Palmistes se mobilisent pour la campagne législative. Désireux de voir le député rempilé pour un deuxième mandat, les militants ont formé le collectif des "Gens Conscients" de la Plaine-des-Palmistes. Par GD - Publié le Mardi 15 Février 2022 à 14:47

Le communiqué :



Plusieurs collectifs de soutien à la candidature se sont mis en place depuis maintenant deux mois. Nous aussi "GENS CONSCIENTS" de la Plaine des Palmistes avons décidé de mener la même démarche dans notre ville.



Lorsque l’on voit les chiffres actuels du collectif bénédictin, qui compte à ce jour plus de 2400 signatures, et celui de Bras-Panon, 734 signatures, notre envie était de montrer aussi que la Plaine des Palmistes est capable de réunir le peuple autour de notre député Jean Hugues RATENON.



Aujourd’hui nous sommes fiers d’annoncer que le collectif des gens conscients de la Plaine des Palmistes a pu récolter 243 signatures.



Le message est clair... Qui d’autre que le député RATENON pour nous représenter à l’Assemblée ?



Jean Hugues RATENON s’est battu sur des sujets essentiels de nos quotidiens, l’accès à l’eau potable, la titularisation des fonctionnaires, le logement, l’agriculture et continuera de se battre pour nous. Voilà un bref échantillon de ses combats et la liste est encore longue. Soucieux de l’écologie, du bon vivre ensemble, de plus d’égalité sociale, de la conservation de notre patrimoine, de notre culture le député Ratenon est un passionné de son territoire qu’il défend avec fierté lorsqu’il se trouve à Paris.



Sur le terrain, le contact avec les gens était relativement simple vu qu’ils connaissaient déjà, pour la plupart, la qualité du travail du député Ratenon.



C’est pourquoi, aujourd’hui, le peuple, via ce collectif, prend conscience de garder Jean Hugues RATENON comme député.

Le collectif palmiplainois des gens conscients:

Ludivine JOMAIN DE LAUNAY

Amandine RAMAYE

Anne LEGENDRE

CELINE CHEVALLEREAU

Laurence TIN TIN PING

