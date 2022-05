A la Une .. Législatives : Les candidats RN échangent avec Marine Le Pen

Souhaitant poursuivre sur sa bonne lancée de la présidentielle, le Rassemblement national 974 faisait un point ce lundi avec l'ensemble des candidats investis dans les 7 circonscriptions de l'île. L'occasion pour ces derniers d'échanger par visioconférence avec Marine Le Pen. Par SI - Publié le Mercredi 25 Mai 2022 à 12:03

La présentation de ces candidats par la leader du RN elle-même est une grande première, se félicite Johnny Payet. Le maire de la Plaine-des-Palmistes, porte-parole de Marine Le Pen dans l'île, managera également l'ensemble de ces candidats dans le cadre de ces législatives.



"Nous souhaitons faire passer comme message auprès de la population de continuer lors de ce 3e tour de la présidentielle de continuer à voter pour Marine et le RN pour que La Réunion soit bien représentée à l'Assemblée nationale", explique Johnny Payet. L'édile palmi-plainois veut également faire passer un message aux élus de l'île, les appelant "à respecter le choix des Réunionnaises et des Réunionnais" car, dit-il, "la population vote en connaissance de cause".

Malgré sa présence très commentée aux côtés de Stéphane Fouassin le 10 mai dernier, Johnny Payet l'assure, il défendra bien l'ensemble des candidats RN investis dans les 7 circonscriptions de l'île. "Que ce soit avec Stéphane, qui m'a invité car c'est est un ami, ou d'autres collègues maires, je veux montrer qu'il y a une autre manière de faire de la politique à La Réunion. Il faut rester humble avec tout le monde. L'amitié est là mais là on a un match, on fait ce match et on se retrouve à la fin du match pour voir qui gagne".