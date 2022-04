Communiqué Législatives : "Le périmètre d'alliance le plus large possible à gauche est nécessaire", exprime Place Publique Réunion

"Localement, dans les circonscriptions, en fonction des implantations de chacune et de chacun, nous aurons besoin de toutes les forces politiques, militantes, citoyennes, associatives pour mobiliser, convaincre et rassembler d'ici le mois de juin", exprime le mouvement Place Publique Réunion.

À nouveau, nous nous préparons à un deuxième tour à l'élection présidentielle marqué par la nécessité de nous opposer au projet destructeur porté par la candidate d'extrême-droite.



L'urgence est à la mobilisation face au danger que représente l'extrême-droite, qui n'a jamais été aussi proche de l'emporter ce dimanche 24 avril.



Les risques de ce duel entre droite libérale et extrême-droite xénophobe et raciste nous obligent encore davantage : l'ensemble des forces politiques de la gauche et de l'écologie doivent désormais proposer aux Françaises et aux Français un front uni autour d'un projet politique de rupture fondé sur nos valeurs partagées d'humanisme, d'écologie, de justice sociale et de renouvellement démocratique.



Pour cela, nous devons mener la bataille des élections législatives ensemble avec des candidatures communes pour opposer un contre-pouvoir fort et crédible au futur président de la République. Cela ne sera possible que dans le cadre d'une grande coalition et de méthodes de travail partagées.



Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle sont clairs : le périmètre d'alliance le plus large possible à gauche est nécessaire. La dynamique du premier tour en faveur de l'Union populaire la met à ce jour en situation de l'organiser dans un cadre où chacun pourra avoir sa place.



Notre mouvement Place publique souhaite participer à cette dynamique unitaire au niveau national et local afin de porter les causes, les combats et les valeurs qui animent notre engagement. Nous appelons à un travail en commun avec tous les partenaires. Il est temps de nous retrouver pour faire basculer l'Assemblée Nationale et offrir au peuple de gauche une opposition résolue au président de la république pour les 5 ans à venir.