Politique Législatives : Le maire de Saint-Louis soutient Jean-Luc Poudroux





" La campagne électorale doit se dérouler dans la sérénité et je compte sur l'ensemble des candidats pour la garantir. Les détracteurs qui se sont empressés de transmettre des informations erronées hier matin ont montré leur mauvaise foi et leur volonté de ternir cette campagne". Patrick Malet a choisi son camp. Le maire de Saint-Louis a décidé d'apporter son soutien au candidat Jean-Luc Poudroux pour ces élections législatives dans la 7e circonscription.Un candidat, "d'un naturel diplomate, fort de son expérience de la vie politique, de sa connaissance des enjeux pour La Réunion", a-t-il vanté dans un communiqué.Des qualités pour Patrick Malet qui sauront faire la différence "dans le cadre des élections législatives partielles, pour le moins imprévisibles, prévues les 23 et 30 septembre prochains"."L'ancien maire de Saint-Leu et ex-président du Conseil général saura traiter les principaux dossiers dans l'intérêt des Réunionnaises et des Réunionnais"." La campagne électorale doit se dérouler dans la sérénité et je compte sur l'ensemble des candidats pour la garantir. Les détracteurs qui se sont empressés de transmettre des informations erronées hier matin ont montré leur mauvaise foi et leur volonté de ternir cette campagne".





