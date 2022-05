Législatives : Le PS regrette l'absence d'accord sur certaines circonscriptions

Le communiqué :



La Fédération du Parti Socialiste de La Réunion regrette l’absence de discussions avec toutes les composantes de la gauche sur les circonscriptions 3, 4 et 6 pour aboutir à des candidatures uniques validées par tous.



Elle prend acte de primaires sur ces circonscriptions et assure d’ores et déjà du désistement républicain au candidat de gauche le mieux placé au second tour.



La Fédération tient à rappeler son soutien aux candidats socialistes pour les élections législatives de juin 2022 sur les circonscriptions suivantes :



Sur la circonscription 3: Jean Jacques Vlody.



Sur la circonscription 4: Corinne Bédier.



Sur la circonscription 6: Monique Orphé.



Audrey BELIM

Pour la Fédération du Parti socialiste de la Réunion La porte-parole