A la Une . Législatives : La réaction d’Huguette Bello après les résultats

La présidente du Conseil régional a exprimé sa satisfaction après le premier tour des élections législatives dans le département. Huguette Bello a donné ses consignes de vote pour dimanche prochain. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 13 Juin 2022 à 07:59

Le discours d’Huguette Bello : Ce soir les urnes ont parlé et ont largement porté les candidats de l’Union populaire que j’ai soutenus aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Mes premiers mots vont d’abord aux électrices et électeurs qui par l’exercice de leur droit de vote font vivre notre si précieuse démocratie. Je les en remercie. Je remercie également les militants et citoyens engagés qui ont fait battre le cœur de la campagne de nos candidats et ont permis ce très bon score des forces de Gauche. Ce soir, les Réunionnais ont clairement confirmé leur volonté de changement, qu’ils avaient déjà exprimée lors du premier tour des élections présidentielles ; leur volonté de voir mener une politique ambitieuse solidaire et écologique qui répond à leurs aspirations d’égalité et de justice sociale en faveur du pouvoir d’achat. Je suis heureuse de voir nos députés sortants, obtenir à nouveau la confiance des électeurs. Ils le doivent à la qualité de leur travail tant à l’Assemblée nationale que sur le terrain auprès des Réunionnais. Je pense bien évidemment à Karine Lebon, Philippe Naillet et Jean-Hugues Ratenon auxquels j’apporte tout mon soutien pour le second tour. Mais ce soir, je suis surtout très fière de voir émerger, sous les couleurs de l’Union populaire, une nouvelle génération de jeunes dévoués et compétents, engagés en politique au service de la Réunion. L’Union populaire réalise des scores remarquables dans toutes les circonscriptions. C’est désormais la principale force politique de La Réunion ! Le vote de ce premier tour laisse entrevoir des résultats prometteurs pour les forces de Gauche rassemblées autour de l’Union populaire. Il nous faut à présent confirmer cette volonté de changement et de renouvellement. Il nous faut imposer une majorité de progrès à l’Assemblée nationale. L’enjeu est important. C’est pour cela que j’appelle, dès ce soir, les Réunionnaises et les Réunionnais à se mobiliser et à renforcer leurs choix en votant dimanche prochain pour les candidats de l’Union populaire, • Philippe Naillet dans la première circonscription, • Karine Lebon dans la deuxième circonscription, • Alexis Chaussalet dans la troisième circonscription, • Emeline K/Bidy dans la quatrième circonscription, • Jean-Hugues Ratenon dans la cinquième, • Frédéric maillot dans la sixième circonscription, • Perceval Gaillard dans la septième circonscription. Je les soutiens. J’ai confiance en eux. Ils défendront nos valeurs d’égalité et de solidarité. Ils défendront La Réunion à l’Assemblée nationale, avec conviction et détermination.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur