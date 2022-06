A la Une . Législatives : La ministre des Outre-mer en bonne voie pour se faire réélire

Candidate à sa réélection sur la 5e circonscription des Yvelines, Yaël Braun-Pivet est arrivée en tête avec 36,59% des voix, loin devant la candidate NUPES (23,55%). Par NP - Publié le Lundi 13 Juin 2022 à 16:17





Les deux femmes se retrouveront donc en duel pour le second tour qui aura lieu dimanche prochain, mais avant cela, Yaël Braun-Pivet s’est félicitée de la mobilisation de son électorat :



“Merci à tous les électeurs qui m'ont renouvelé leur confiance lors de ce premier tour, aux bénévoles et assesseurs qui font vivre la démocratie en tenant nos bureaux de vote à chaque élection, et à l'ensemble des militants, présents jour et nuit, qui font campagne à mes côtés.

Nous ne lâcherons rien et continuerons à porter notre projet avec détermination, #AvecVous !

Dimanche, mobilisez-vous et faites le choix d’une France progressiste, écologiste et européenne en votant Ensemble”, a-t-elle déclaré.

Je remercie les électeurs de la 5ème circonscription qui m’ont placée ce soir en tête du premier tour. Leur confiance m’oblige.



Je reste mobilisée #AvecVous pour convaincre dans toute la circonscription et rassembler autour du projet porté par le Président de la République. pic.twitter.com/4oWBSOGrdO

— Yaël BRAUN-PIVET (@YaelBRAUNPIVET) June 12, 2022

Si elle est élue dimanche prochain, Yaël Braun-Pivet laissera sa place à l'Assemblée nationale à son suppléant, Gabriel dos Reis, élu de Montesson, pour ne pas cumuler avec sa fonction de ministre, indique la presse hexagonale.



En revanche, si elle ne parvient pas à se faire réélire, la ministre des Outre-mer devra démissionner du gouvernement, comme l'a précisé l'Elysée avant le scrutin.



Par ailleurs, Yaël Braun-Pivet ne s’est pas exprimée sur les résultats du premier tour du scrutin à La Réunion ni dans les autres territoires ultramarins.