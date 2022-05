A la Une . Législatives : La campagne débute officiellement, les voitures sono sont lâchées

Ce lundi 30 mai marque le lancement officiel de la campagne électorale des législatives. L’occasion pour les candidats de ressortir les voitures sono. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 30 Mai 2022 à 06:02

Chaque habitant de l’île a en tête une chanson de candidats à une élection. Appréciés ou pas, ces refrains électoralistes peuvent nous poursuivre parfois très longtemps. Un folklore qui divise, mais qui persiste à La Réunion.



À compter de ce lundi 30 mai et jusqu’au 17 juin, la période électorale pour les élections législatives est ouverte. Si le code électoral définit strictement trois types de documents imprimés (profession de foi, bulletins de vote et affiches), d’autres moyens de propagande peuvent être utilisés du moment que les règles de financement de la campagne électorale sont respectées.

Parmi la panoplie autorisée, le candidat peut aussi procéder à la distribution de tracts. Elle est autorisée jusqu’à la veille du scrutin à 00h. Elle doit donc cesser au plus tard le vendredi à minuit. Dans les communes de 2500 habitants et plus, les candidats peuvent bénéficier du concours de la commission de propagande qui est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande à l’adresse de chaque électeur. Professions de foi et bulletins de vote peuvent donc être acheminés grâce au soutien de la puissance publique.



À La Réunion, en raison du folklore de la campagne électorale, il n'est d'ailleurs pas rare que des candidats misent leur espoir sur la diffusion de propagande avec les voitures sono. Dès ce lundi, attendez-vous donc à quelques nuisances sonores supplémentaires sur les routes de l'île.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur